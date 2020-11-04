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Главный тренер АЕКа не полетел на матч с Зарей из-за болезни

Лига Чемпионов
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Массимо Каррера слег с температурой

Главный тренер АЕКа не полетел на матч с Зарей из-за болезни
Новина українською

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера не будет присутствовать на матче 3-го тура Лиги Европы с луганской "Зарей".

Во вторник вечером итальянский специалист почувствовал себя плохо и слег с повышенной температурой. Каррера сдал тест на коронавирус, но его результаты пока что неизвестны.

В любом случае, какой бы результат не дал тест, 56-летний специалист не полетел с командой в Запорожье.

Отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.

Также напомним, что обе команды неудачно начали турнир, проиграв свои поединки "Лестеру" и "Браге".

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Массимо Каррера
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Источник:
SDNA

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