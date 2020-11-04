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Главный тренер АЕКа не полетел на матч с Зарей из-за болезни
Массимо Каррера слег с температурой
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера не будет присутствовать на матче 3-го тура
Во вторник вечером итальянский специалист почувствовал себя плохо и слег с повышенной температурой. Каррера сдал тест на коронавирус, но его результаты пока что неизвестны.
В любом случае, какой бы результат не дал тест, 56-летний специалист не полетел с командой в Запорожье.
Отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.
Также напомним, что обе команды неудачно начали турнир, проиграв свои поединки "Лестеру" и "Браге".
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