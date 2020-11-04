Главный тренер АЕКа не полетел на матч с Зарей из-за болезни

Главный тренер АЕКа Массимо Каррера не будет присутствовать на матче 3-го тура Лиги Европы с луганской "Зарей".

Во вторник вечером итальянский специалист почувствовал себя плохо и слег с повышенной температурой. Каррера сдал тест на коронавирус, но его результаты пока что неизвестны.

В любом случае, какой бы результат не дал тест, 56-летний специалист не полетел с командой в Запорожье.

Отметим, что матч "Заря" – АЕК состоится в четверг 5 ноября и начнется в 22:00.

Также напомним, что обе команды неудачно начали турнир, проиграв свои поединки "Лестеру" и "Браге".