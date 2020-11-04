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Стронцицкий о матче Шахтер - Боруссия: Трубина бросили под немецкий танк

Лига Чемпионов
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Шахтер провел ужасную игру

Стронцицкий о матче Шахтер - Боруссия: Трубина бросили под немецкий танк
Новина українською

Известный в прошлом вратарь Богдан Стронцицкий поделился впечатлениями о поединке третьего тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" (0:6), акцентировав внимание на игре вратаря "горняков" Анатолия Трубина.

"В наших вратарских кругах после поединков, которые заканчивались с таким разгромным счетом, говорили: "Бросили голкипера под немецкий танк". В матче с "Боруссией" Анатолий Трубин не выручил, однако его нельзя винить в провале "Шахтера". Безобразно сыграли все одноклубники Трубина. Взять того же Тайсона, который должен был взять на себя роль лидера, но попросту отбывал номер, а левый фланг обороны, за который отвечал Виктор Корниенко, напоминал такой себе проходной двор. И еще хорошо, что все закончилось для "Шахтера" с таким счетом.

Хотя, если откровенно, то такого провала с молодежью "горняков" можно было ожидать, ведь ей свойственна нестабильность. Согласен, нужно быть внутри команды, чтобы владеть информацией, почему Луиш Каштру остановил свой выбор именно на таком составе, а не отдал предпочтение более опытным Андрею Пятову, Тарасу Степаненко, Николаю Матвиенко, Жуниору Мораесу. Наверное, португальский специалист рассчитывал, что его молодые подопечные после победы над "Реалом" и ничьей с "Интером" на эмоциональном подъеме выдадут еще один запоминающийся поединок. Однако вчера этого не произошло. Создалось впечатление, что быстрый гол "Боруссии" психологически сломал "Шахтер", да и фарт после предыдущего противостояния с "Интером" куда-то улетучился. Поэтому через несколько дней в дерби с "Динамо", уверен, увидим в деле уже старую гвардию "Шахтера". Трубину я бы посоветовал все хорошенько проанализировать и забыть этот матч навсегда. Ну и, конечно, еще усерднее тренироваться.

Хочется верить, что горняки умеют держать удар , поверьте, было бы значительно хуже если бы этот провал случился на финише группового турнира. На мой взгляд, очень много будет зависеть от того, как "Шахтер" сыграет в следующем поединке - в Менхенгладбахе. В случае поражения уже будет сложно рассчитывать на выход из группы. Надеюсь "горняки" это осознают и приложат максимум усилий, чтобы доказать случайность вчерашней неудачи в Киеве и свою способность биться до конца", - сказал Стронцицкий.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) Богдан Стронцицкий Анатолий Трубин
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Комментарии (2)
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adidas77 (Cумы)
04.11.2020 в 18:03
Все сыграли ужасно, и Трубин в том числе!Но почему то опять все пытаются Трубина вытащить за уши!Мол он не виноват! - Ещё как виноват, не меньше, а может и больше чем другие!Классный вратарь обязан не просто стоять на воротах, а ещё и руководить всей обороной!Трубин этого делать не умеет, как и не умеет ещё много чего ( игра ногами, выбор позиции, игра на выходах...)
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SportStats (Одесса)
04.11.2020 в 18:14
Для этого нужен опыт.
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