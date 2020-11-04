Трубин: Спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас, несмотря ни на что

19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал поражение от менхенгладбахской "Боруссии" (0:6) в поединке 3-го тура Лиги чемпионов.

"Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки.

Надо двигаться дальше, потому что мы — одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе.

И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас, несмотря ни на что", — написал Трубин.