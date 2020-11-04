Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин: Спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас, несмотря ни на что
Нужно двигаться дальше
19-летний голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал
"Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки.
Надо двигаться дальше, потому что мы — одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе.
И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас, несмотря ни на что", — написал Трубин.
Ужасный результат для нас, для всех наших болельщиков, но не стоит опускать руки. Надо двигаться дальше потому что мы одна семья, мы проигрываем и выигрываем вместе ⚒???????? И хочу сказать огромное спасибо настоящим болельщикам, которые поддерживают нас ни смотря ни на что ⚒
Популярное сейчас
- Экс-игрок Ювентуса: Роналду не уважает своих партнеров и итальянцев – за 2 года он не выучил язык
- Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
- Эксперт о поражении Шахтёра: Бросилась в глаза катастрофическая физическая готовность игроков
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО