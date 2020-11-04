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Барселона - Динамо. Команды определились с игровой формой

Лига Чемпионов
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Команды выйдут на матч в комплектах классических расцветок

Барселона - Динамо. Команды определились с игровой формой
Новина українською

Утром 4 ноября перед поединком 3-го тура ЛЧ "Барселона" – "Динамо" на стадионе "Камп Ноу" прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

Так, киевляне выйдут на поле в белой форме (голкипер - в салатовом комплекте), а хозяева - в сине-гранатовой экипировке (голкипер - в оранжевом).

Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Барселона - Динамо. Команды определились с игровой формой - изображение 1
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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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