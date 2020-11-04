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Барселона - Динамо. Команды определились с игровой формой
Команды выйдут на матч в комплектах классических расцветок
Утром 4 ноября перед поединком 3-го тура
Так, киевляне выйдут на поле в белой форме (голкипер - в салатовом комплекте), а хозяева - в сине-гранатовой экипировке (голкипер - в оранжевом).
Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет
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Источник:ФК Динамо
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