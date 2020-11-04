Барселона - Динамо. Команды определились с игровой формой

Утром 4 ноября перед поединком 3-го тура ЛЧ "Барселона" – "Динамо" на стадионе "Камп Ноу" прошло предматчевое совещание, во время которого было официально утверждено, в каких комплектах формы сыграют команды.

Так, киевляне выйдут на поле в белой форме (голкипер - в салатовом комплекте), а хозяева - в сине-гранатовой экипировке (голкипер - в оранжевом).