Худжамов: После Реала и Интера у нас начинаются салюты и радость, а затем резко ударить лицом об стену

Экс-вратарь "Шахтера" Рустам Худжамов после поражения дончан от "Боруссии" (0:6 ) попытался оценить дальнейшие перспективы "горняков" в нынешней Лиге чемпионов.

- "Шахтеру" где-то повезло в матчах с "Реалом" и "Интером", можно ли сказать, что в матче с "Боруссией" М это везение обернулось против "горняков"?

– Это не везение. "Реал" вышел разобранным на игру с "Шахтером". Тем более, вышли все молодые, была недооценка соперника, за что "Шахтер" наказал. С "Интером" была приблизительно такая же ситуация, к тому же сыграли организованно, все задумки тренера реализовали.

А вчера приехала команда с инстинктом футбольных убийц и они решили не баловаться с "Шахтером". Они просто вышли и сделали свою работу.

- Это поражение значительно уменьшает шансы "Шахтера" на выход из группы?

– Мне кажется, что это поражение значительно бьет по моральному состоянию. На контрасте, когда за две недели с "Реалом" и "Интером" есть результат, у нас начинается в интернете салюты и радость, и вот так резко ударить лицом об стену...

В любом случае не хотелось бы сгущать карски. Все в их ногах, головах. Есть еще 3 игры. Я бы не сказал, что что-то потеряно. Все решает футбольное поле, можно решать и выходить дальше в ЛЧ.