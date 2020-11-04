Севидов: Задел сделан все-таки неплохой. Надеюсь, Шахтер поборется за третье место в группе

Известный украинский тренер Александр Севидов в прямом эфире на Youtube-канале UA-Футбол после поражения Шахтера от Боруссии (0:6) высказался о дальнейших перспективах горняков в своей группе.

"У Шахтера остается 4 очка, и он еще в игре. Конечно, это тяжелый удар психологически. В Лиге чемпионов халатность и безалаберность не прощается. И все-таки я надеюсь, что выездном матче с Боруссией Шахтер сможет навязать свою игру. Самое важной сейчас – хорошо сыграть с Боруссией, пока Реал и Ювентус будут разбираться между собой.

Думаю, Шахтеру по силам остаться на 3-м месте в группе. Задел сделан неплохой, и я очень на это надеюсь. Нужно сделать анализ ошибок, ведь ничего не проходит бесследно. Рано или поздно это должно было произойти. Нельзя все время витать в облаках.

Но еще ничего не потеряно. Да, это болезненный удар, но вся борьба еще впереди, хоть и непростая. Надежда есть, это единственное что нам сейчас остается, только надеяться. Думаю, что за третье место Шахтер все-таки поборется", - сказал Севидов.