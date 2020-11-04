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Сабо: Динамо будет только то и делать, что отбиваться. Барселона сегодня забьет не один мяч

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Йожеф Йожефович не верит в киевлян

Сабо: Динамо будет только то и делать, что отбиваться. Барселона сегодня забьет не один мяч
Новина українською

Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол рассказал, чего ждет в матче Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо", который начнется сегодня в 22:00.

- Команда Луческу способна сегодня дать отпор "Барселоне"?

- Навряд ли. У динамовцев сейчас ослабленный состав, очень много молодых ребят задействовано. Им будет очень тяжело. Луческу построит игру своей команды от обороны. Киевляне будут только то и делать, что отбиваться. Я думаю, что "Барселона" сегодня забьет не один мяч.

- Как вы считаете, молодые динамовцы – Забарный, Нещерет не вздрогнут перед звездами каталонцев?

- Думаю, что они вздрогнут. Главное, чтобы они во время игры смогли собраться и сыграть качественно. Важно еще понимать психологию молодых игроков. Если они 1-2 матча сыграли на хорошем уровне – им нужно давать отдыхать. Вчера Каштру сделал такую ошибку – не поменял состав – вот "Шахтер" и проиграл. Но у "Динамо" немного другая ситуация – посмотрим кто будет играть и какой будет итоговый результат.

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В статье: Йожеф Сабо Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Alex.696 (Немирів)
04.11.2020 в 19:13
Старе смердюче лайно. Коментуй, краще, вчорашню гру "маладих звьозд" шохтьора, лизун довбаний.
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