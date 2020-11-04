Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сабо: Динамо будет только то и делать, что отбиваться. Барселона сегодня забьет не один мяч
Йожеф Йожефович не верит в киевлян
Бывший наставник "Динамо" Йожеф Сабо в эфире ТК Футбол рассказал, чего ждет в матче Лиги Чемпионов
- Команда Луческу способна сегодня дать отпор "Барселоне"?
- Навряд ли. У динамовцев сейчас ослабленный состав, очень много молодых ребят задействовано. Им будет очень тяжело. Луческу построит игру своей команды от обороны. Киевляне будут только то и делать, что отбиваться. Я думаю, что "Барселона" сегодня забьет не один мяч.
- Как вы считаете, молодые динамовцы – Забарный, Нещерет не вздрогнут перед звездами каталонцев?
- Думаю, что они вздрогнут. Главное, чтобы они во время игры смогли собраться и сыграть качественно. Важно еще понимать психологию молодых игроков. Если они 1-2 матча сыграли на хорошем уровне – им нужно давать отдыхать. Вчера Каштру сделал такую ошибку – не поменял состав – вот "Шахтер" и проиграл. Но у "Динамо" немного другая ситуация – посмотрим кто будет играть и какой будет итоговый результат.
Популярное сейчас
- Сергей Ребров: С Барселоной мы не доминировали, мы оборонялись и забивали
- Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
- Эксперт о поражении Шахтёра: Бросилась в глаза катастрофическая физическая готовность игроков
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО