Хендрсон и ван де Бек выйдут в стартовом составе МЮ на матч Лиги Чемпионов

"Манчестер Юнайтед" сегодня сыграет третий тур Лиги Чемпионов. В соперниках - "Истанбул ББ".

Отметим, что Сульшер решил немного разгрузить основу. На воротах появился Дин Хендерсон, а в полузащите Донни ван де Бек. Эдинсон Кавани остался в запасе.

➡️ Confirmation of tonight's starting XI...



▪️ @DeanHenderson and Axel start

▪️ @Donny_Beek6 comes in for @Fred08Oficial

▪️ @AnthonyMartial leads the line#MUFC #UCL