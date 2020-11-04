Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хендрсон и ван де Бек выйдут в стартовом составе МЮ на матч Лиги Чемпионов
Кавани все еще на скамейке запасных
"Манчестер Юнайтед" сегодня сыграет третий тур Лиги Чемпионов. В соперниках - "Истанбул ББ".
Отметим, что Сульшер решил немного разгрузить основу. На воротах появился Дин Хендерсон, а в полузащите Донни ван де Бек. Эдинсон Кавани остался в запасе.
➡️ Confirmation of tonight's starting XI...— Manchester United (@ManUtd) November 4, 2020
▪️ @DeanHenderson and Axel start
▪️ @Donny_Beek6 comes in for @Fred08Oficial
▪️ @AnthonyMartial leads the line#MUFC #UCL
После двух стартовых туров "МЮ" набрал шесть очков.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
- Усик – Чисора: что происходило за кулисами боя. ВИДЕО
- А мне что, нельзя? Суарес подсмотрел повтор VAR за спиной рефери и был наказан
- Шахтер - Боруссия Менхенгладбах 0:6. Катастрофа
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...