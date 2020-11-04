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Хендрсон и ван де Бек выйдут в стартовом составе МЮ на матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Кавани все еще на скамейке запасных

Хендрсон и ван де Бек выйдут в стартовом составе МЮ на матч Лиги Чемпионов
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"Манчестер Юнайтед" сегодня сыграет третий тур Лиги Чемпионов. В соперниках - "Истанбул ББ".

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Отметим, что Сульшер решил немного разгрузить основу. На воротах появился Дин Хендерсон, а в полузащите Донни ван де Бек. Эдинсон Кавани остался в запасе.

После двух стартовых туров "МЮ" набрал шесть очков.

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Дин Хендерсон
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