Сергей Кравченко: Был в шоке и от результата, и от игры Гладбаха

Хавбек "Днепра-1" Сергей Кравченко в эфире ТК "Футбол" поделился впечатлениями от матча 3 тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" М (0:6).

"Был в шоке и от результата, и от игры Глабаха. Захотелось даже пересмотреть некоторые их матчи, как они играют с другими соперники. "Шахтеру" тяжело после чемпионата Украины перестраиваться на Лигу чемпионов, где уровень сопротивления другой и конкуренции. Такой прессинг, который предложил Гладбах, даже "Интеру" с "Реалом" было тяжело. Одной причины нет, но победа абсолютно закономерная.

Уровень Гладбаха меня поразил. Не слежу за Бундеслигой, но был в шоке от их прессинга. Много читал, что Германия и Австрия помешаны не прессинге сейчас.

Все научились играть без сопротивления, а когда тебе не дают играть это тяжело. Я понимал, что с Гладбахом будет тяжелее, потому что они забили два гола "Интеру" и "Реалу" и будет нелегко, но никто не ожидал такого счета. Бывает и такое.

Надо поддержать "Шахтер", потому что легче всего критиковать. Мне кажется проблема в чемпионате, который не такой конкурентноспособный, как хотелось бы. Каштру неглупый тренер, но играть без прессинга в современный футбол - будет непросто", - сказал кравченко.