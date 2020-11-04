  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Сергей Кравченко: Был в шоке и от результата, и от игры Гладбаха
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сергей Кравченко: Был в шоке и от результата, и от игры Гладбаха

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Капитан Днепра-1 с интересом наблюдал за немецкой командой

Сергей Кравченко: Был в шоке и от результата, и от игры Гладбаха
Новина українською

Хавбек "Днепра-1" Сергей Кравченко в эфире ТК "Футбол" поделился впечатлениями от матча 3 тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Боруссия" М (0:6).

"Был в шоке и от результата, и от игры Глабаха. Захотелось даже пересмотреть некоторые их матчи, как они играют с другими соперники. "Шахтеру" тяжело после чемпионата Украины перестраиваться на Лигу чемпионов, где уровень сопротивления другой и конкуренции. Такой прессинг, который предложил Гладбах, даже "Интеру" с "Реалом" было тяжело. Одной причины нет, но победа абсолютно закономерная.

Уровень Гладбаха меня поразил. Не слежу за Бундеслигой, но был в шоке от их прессинга. Много читал, что Германия и Австрия помешаны не прессинге сейчас.

Все научились играть без сопротивления, а когда тебе не дают играть это тяжело. Я понимал, что с Гладбахом будет тяжелее, потому что они забили два гола "Интеру" и "Реалу" и будет нелегко, но никто не ожидал такого счета. Бывает и такое.

Надо поддержать "Шахтер", потому что легче всего критиковать. Мне кажется проблема в чемпионате, который не такой конкурентноспособный, как хотелось бы. Каштру неглупый тренер, но играть без прессинга в современный футбол - будет непросто", - сказал кравченко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Кравченко Боруссия (Менхенгладбах) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pilips111 (Чернигов)
04.11.2020 в 22:58
Глабаха? Учите географию
Ответить
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 22:56
Глабаха
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...