Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1. Интрига закручивается

Стамбульский клуб сделал это. Качественный первый тайм отыграли подопечные Бурака, да и вообще совершили не так много ошибок, как в первых двух матчах с ПСЖ и "Лейпцигом" (оба матча по 0:2). На 13-й минуте у хозяев получилась блестящая контратака, Вишча выбивал мяч и получился пас на Демба Ба, который убежал от защитника, вышел один на один с голкипером и пробил точно в цель.

"Ман Юнайтед" комбинировал и создавал моменты, много атаковал и пробивал по воротам, но качество атак манкунианцев оставляло желать лучшего. Чувствовалась и недооценка соперника, и недонастрой, много дуэлей один в один проиграли гости. А "Башакшехир" смог провести несколько очень интересных контратак и забил второй мяч.

Туруч поборолся с Матой, обокрал его и сделал классный пас в штрафную, Ба пробежал мимо мяча, а Вишча пробил без шансов для голкипера - 2:0. Во многом показательный эпизод, до конца играли хозяева, старались максимум выжать из каждой ситуации и были вознаграждены за настойчивость.

Правда, "МЮ" быстро отыграл один мяч - Шоу навесил с левого края, а Марсьяль головой пробил в дальний угол. Было ощущение, что подопечные Сульшера добавят и обязательно дожмут "Башакшехир". Довольно содержательные комбинации проводил английский гранд, но не смог реализовать свои шансы. Фернандеш, Мата, Магуайр не забили из выгодных позиций. Стамбульцы выдержали несколько массивных штурмов и не ошибались. Можно сказать, что заслужили три очка хозяева, хотя во втором тайме выглядели слабее.

Тем временем, интрига в группе Н живет, "Башакшехир" остается на последнем месте, однако всего три очка отделяют турков от того же "МЮ". Многое станет известно после второго матча этих соперников на "Олд Траффорд", ну а пока делать какие-то прогнозы очень рано. После ноябрьской паузы для игр сборных, клубы могут выглядеть не в лучшем свете.

Лига Чемпионов. Группа Н. Третий тур

Стадион: Башакшехир (Стамбул)

Главный судья: Давиде Масса (Италия)

Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед 2:1

Голы: Ба 13, Вишча 40 - Марсьяль 43

Башакшехир: 34. Гюнок, 6. Епуряну, 37. Шкртел, 63. Болинголи-Мбомбо, 4. Рафаэл, 10. Озджан, 17. Кахведжи, 23. Тюрюч, 7. Вишча, 8. Алексич, 19. Ба.

Ман Юнайтед: 26. Хендерсон, 5. Магуайр, 23. Шоу, 38. Туанзебе, 18. Фернандеш, 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 34. ван де Беек, 8. Мата, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд.

Предупреждения: Шкртел 89 - Туанзебе 21