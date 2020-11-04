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Нещерет, Шабанов и Андриевский в старте Динамо на Барселону

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Нещерет, Шабанов и Андриевский в старте Динамо на Барселону
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура Лиги чемпионов Барселона – Динамо.

Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Пьянич, Педри, Фати, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брэтуэйт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Роберто, Фирпо.

Динамо: Нешерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Жерсон Родригес, Цыганков, Супряга

Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.

Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Комментарии (5)
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Liverpool 333 (Кировоград )
04.11.2020 в 21:32
Вербич, де Пена в запасе зато деревянный Супряга в основе. У Луческу в Шахтёре был любимцем деревянный Коваленко, а у Динамо деревянный Супряга, это капец
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storm_ua (Николаев)
04.11.2020 в 21:30
барса наваляет много...так что намыливайте *опы.
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FC SD CLUB (Кривой Рог)
04.11.2020 в 21:15
Удачи заклятым,не повторите "подвиг" Шахтёра!
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avatar
Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.11.2020 в 21:20
Сплюнь 3 раза :)))
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Термит (Киев)
04.11.2020 в 21:11
Защиты и опорной зоны - нет вообще, а впереди де Пена и Вербич на замене, капец... Удачи!
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