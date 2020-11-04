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Нещерет, Шабанов и Андриевский в старте Динамо на Барселону
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 3-го тура Лиги чемпионов Барселона – Динамо.
Барселона: тер Штеген, Дест, Пике, Альба, Бускетс, де Йонг, Пьянич, Педри, Фати, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Аленья, Брэтуэйт, Дембеле, Пуч, Лангле, Тринкау, Роберто, Фирпо.
Динамо: Нешерет, Шабанов, Попов, Забарный, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Жерсон Родригес, Цыганков, Супряга
Запасные: Игнатенко, Моргун, Вербич, де Пена, Леднев, Клейтон, Русин, Сирота.
Напомним, что матч начнётся в 22:00. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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