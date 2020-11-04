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Зубков и Харатин в стартовом составе Ференцвароша попробуют остановить Роналду
Фради сыграют с Юве
Украинские игроки Ференцвароша Александр Зубков и Игорь Харатин сыграют в домашнем матче своей команды против Ювентуса в
Оба игрока выйдут в стартовом составе.
Также отметим, что в составе Юве выйдет на поле после некоторого перерыва Криштиану Роналду, который вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав своей команды.
Напомним, что поединок начнется в 22:00.
Также отметим, что и Ференцварош и Ювентус играют в одной группе с Динамо, которое в этом туре будет соперничать с Барселоной.
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