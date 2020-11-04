Зубков и Харатин в стартовом составе Ференцвароша попробуют остановить Роналду

Украинские игроки Ференцвароша Александр Зубков и Игорь Харатин сыграют в домашнем матче своей команды против Ювентуса в Лиге чемпионов .

Оба игрока выйдут в стартовом составе.

Также отметим, что в составе Юве выйдет на поле после некоторого перерыва Криштиану Роналду, который вылечился от коронавируса и вернулся в стартовый состав своей команды.

Напомним, что поединок начнется в 22:00.

Также отметим, что и Ференцварош и Ювентус играют в одной группе с Динамо, которое в этом туре будет соперничать с Барселоной.