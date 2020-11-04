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Обменялись голами. Зенит - Лацио 1:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Обменялись голами. Зенит - Лацио 1:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча Лиги Чемпионов, в котором питерский "Зенит" принимал "Лацио".

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Хозяева в первом тайме смогли открыть счет, однако под занавес игры римский клуб, усилиями Кайседо, восстановил паритет. Сегодня без победителя - оба соперника набрали по одному пункт.

"Зенит" – "Лацио" 1:1
Голы: Ерохин 32 – Кайседо 82

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Лацио (Рим)
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