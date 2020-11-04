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Турецкий привет Сульшеру. Истанбул ББ - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча
Неожиданная потеря англичан
Вашему вниманию видеообзор матча ЛЧ, в котором турецкий "Истанбул ББ" сыграл против "МЮ".
На удивление многих, именно хозяева одержали победу, дважды наказав соперника за ошибки в обороне. Француз Марсьяль один гол отквитал, но этого было мало.
"Истанбул ББ" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Ба 13, Вишча 40 - Марсьяль 43
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