Турецкий привет Сульшеру. Истанбул ББ - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча ЛЧ, в котором турецкий "Истанбул ББ" сыграл против "МЮ".

На удивление многих, именно хозяева одержали победу, дважды наказав соперника за ошибки в обороне. Француз Марсьяль один гол отквитал, но этого было мало.

"Истанбул ББ" - "Манчестер Юнайтед" 2:1

Голы: Ба 13, Вишча 40 - Марсьяль 43