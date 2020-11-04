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Турецкий привет Сульшеру. Истанбул ББ - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неожиданная потеря англичан

Турецкий привет Сульшеру. Истанбул ББ - Манчестер Юнайтед 2:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча ЛЧ, в котором турецкий "Истанбул ББ" сыграл против "МЮ".

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На удивление многих, именно хозяева одержали победу, дважды наказав соперника за ошибки в обороне. Француз Марсьяль один гол отквитал, но этого было мало.

"Истанбул ББ" - "Манчестер Юнайтед" 2:1
Голы: Ба 13, Вишча 40 - Марсьяль 43

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В статье: Манчестер Юнайтед Истанбул ББ (Стамбул)
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