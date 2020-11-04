ЛЧ. Ференцварош - Ювентус 1:4. Подъём с дна нормальный

Лига Чемпионов. Третий тур. Группа G

Будапешт. "Пушкаш Арена"

"Ференцварош" - "Ювентус" 1:4

Голы: Боли 90 - Мората 7, 60, Дибала 73, Двали 81 (автогол)

"Ференцварош": Дибус, Ловренчич, Блажич, Двали, Ботка (Хайстер 69), Харатин, Сомалия, Сигер, Зубков (Узуни 80), Нгуен (Мак 74), Исаэль (Боли 74)

"Ювентус": Щесны, Бонуччи, Кьеллини, Данило, Куадрадо (Фработта 76), Артур (Бентанкур 46), Рабио, Рэмзи (МакКенни 53), Кьеза (Бернардески 76), Криштиану Роналду, Мората (Дибала 68)

Предупреждениe: Ботка 19

Главный арбитр: Орэль Гринфельд (Израиль)

Как повезло "Ювентусу" в том, что есть Лига Чемпионов! Во время падения на дно в лиге он победил в Киеве. Достижение дна против "Барселоны" Андреа Пирло назвал положительным уроком. А импульс началу подъёма должна придать вторая гостевая победа в ЛЧ. Вопросов к игре даже в победном матче Серии А в воскресенье против "Специи" осталось немало. Были и сегодня. "Ференцварош", как и в двух первых турах, храбро боролся. Но вновь подвёл недавний козырь. Ещё в Квалификации Фради отлично начинали матчи, забивали. В группе же вновь пропустили в дебюте. В двух дебютах. И после второго уже развалились.

В анонсе матча я указывал на слабый в отборе левый фланг обороны "Ференцвароша". Сергей Ребров даже решил заменить всю левую часть - Ковачевича и Хайстера. Не помогло. Почти сразу же Куадрадо прорвался по правому флангу и легко прострелил на Морату, забившего уже свой пятый мяч за "Юве" во всех турнирах. Впрочем, постепенно хозяева пришли в себя, выдали очень активные 20 минут, в итоге выиграли тайм по ударам по воротам. Защитник Ловренчич активничал справа, вингеры Нгуен и Зубков, как во втором тайме матча против "Динамо", приходили в центр, опорники шли вперёд. Фради выглядели неплохо.

Вообще-то, обе команды должны были забивать больше. Хозяев подводила неточность. Нгуен, Сомалия и даже Зубков с 14-ти метров пробивали плохо. А гостей в контратаках - несмелость. Роналду немного опоздал с ударом и попал в защитника, Мората перед вратарём не пробил, а отдал мяч КриРо на пустые ворота, а у того в блестящем подкате выцарапал мяч Блажич. Португалец должен был забивать и в более спокойном вязком начале второго тайма после подарка от обороны. Но не попал в угол. Попал лишь... Мората, кто же ещё? Роналду прострелил справа, МакКенни пропустил, а Альваро положил в "девятку".

Две из четырёх побед на поле в сезоне "Ювентус" оформил в Лиге Чемпионов. Мората здесь оформил два дубля. Да что уж говорить, если даже крайне слабый сейчас Пауло Дибала забил в Будапеште. Пусть и благодаря слишком сильному пасу Блажича и потере мяча Дибуса. Дибус ещё и обеспечил второй "покер" подряд после 4:1 против "Специи" ужасным пасом. Так что чемпион Италии может считать, что отдаляется от дна и имеет право смотреть наверх. А чемпиону Венгрии следует думать о матче шестого тура в Киеве. В других очков он точно не наберёт.