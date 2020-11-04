Лига Чемпионов
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Очередной сухарь Менди. Челси без особых проблем разгромил Ренн
Два гола с пенальти
В третьем туре Лиги Чемпионов лондонский "Челси" на своем поле принимал "Ренн".
Команда Лэмпарда добилась достаточно легкой победы. Уже в первом тайме хозяева реализовали два пенальти, а после удаление заработал Энрике. Можно сказать, что исход игры был предрешен в первые 45 минут.
Отметим, что "пенсионеры" провели уже пятый сухой матч подряд.
"Челси" - "Ренн" 3:0
Голы: Вернер 10 (п), 41 (п), Абрахам 50
Удаление: Энрике 40 (вт. желтая)
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