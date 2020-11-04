Очередной сухарь Менди. Челси без особых проблем разгромил Ренн

В третьем туре Лиги Чемпионов лондонский "Челси" на своем поле принимал "Ренн".

Команда Лэмпарда добилась достаточно легкой победы. Уже в первом тайме хозяева реализовали два пенальти, а после удаление заработал Энрике. Можно сказать, что исход игры был предрешен в первые 45 минут.

Отметим, что "пенсионеры" провели уже пятый сухой матч подряд.

"Челси" - "Ренн" 3:0

Голы: Вернер 10 (п), 41 (п), Абрахам 50

Удаление: Энрике 40 (вт. желтая)