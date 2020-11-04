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Очередной сухарь Менди. Челси без особых проблем разгромил Ренн

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Два гола с пенальти

Очередной сухарь Менди. Челси без особых проблем разгромил Ренн
UA-Футбол
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В третьем туре Лиги Чемпионов лондонский "Челси" на своем поле принимал "Ренн".

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Команда Лэмпарда добилась достаточно легкой победы. Уже в первом тайме хозяева реализовали два пенальти, а после удаление заработал Энрике. Можно сказать, что исход игры был предрешен в первые 45 минут.

Отметим, что "пенсионеры" провели уже пятый сухой матч подряд.

"Челси" - "Ренн" 3:0
Голы: Вернер 10 (п), 41 (п), Абрахам 50
Удаление: Энрике 40 (вт. желтая)

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В статье: Ренн Челси (Лондон) Тимо Вернер Тэмми Абрахам
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