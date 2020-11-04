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Надежда есть. Цыганков отквитал один гол в матче против Барселоны. ВИДЕО

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Есть шанс спасти игру

Надежда есть. Цыганков отквитал один гол в матче против Барселоны. ВИДЕО
UA-Футбол
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В матче третьего тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против каталонской "Барселоны".

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Команда Луческу пропустила дважды, но точный удар Виктора Цыганкова подарил надежду спасти результат.

UA-Футбол проводит аудио трансляцию матча.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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