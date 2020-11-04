Лига Чемпионов
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Надежда есть. Цыганков отквитал один гол в матче против Барселоны. ВИДЕО
Есть шанс спасти игру
В матче третьего тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против каталонской "Барселоны".
Команда Луческу пропустила дважды, но точный удар Виктора Цыганкова подарил надежду спасти результат.
UA-Футбол проводит аудио трансляцию матча.
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