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Барселона - Динамо 2:1. Отличная игра с неудовлетворительным результатом

Лига Чемпионов
(5 голосов)

Срочно подтягивать реализацию!

Барселона - Динамо 2:1. Отличная игра с неудовлетворительным результатом
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Если честно, то эта игра превысила самые смелые ожидания. Вместо того, чтобы весь матч простоять в глухой обороне, "Динамо" создавало пачками моменты на "Камп Ноу", уверенно держало мяч, действовало на равных с "Барселоной" даже без половины основы, заболевшей на COVID.

По сути, провалили украинцы только стартовые 10 минут, когда "Барса" их прижала и создала не менее трех верных шансов. Повезло, что Педри бахнул в перекладину, а Гризманн… Ну, как обычно в этом сезоне.

Единственный гол, который каталонцы выжали из стартовой активности забил Месси - Денис Попов применил в отношении аргентинского легенды прием из арсенала своей пассии Дарьи Билодид, и Лео с точки не промазал.

После этого показалось, что все кончено, скоро "Барса" забьет второй, третий. После вчерашней феерии "Гладбаха" против "Шахтера" мерещилось всякое. Однако вместо этого "Динамо" совершенно неожиданно перехватило инициативу и перешло к своим атакам, будто, не замечая робкий прессинг хозяев.

И понеслась. Первым без помех головой метров с десяти бил Буяльский, но вернувшийся аккурат к встрече с "Динамо" тер Штеген отбил удар рукой. Затем попробовал счастья Кендзера - и опять немецкий вратарь в шпагате отбил. Киев атаковал быстро, размашисто, здорово вошли в игру Цыганков и, особенно, Жерсон Родригес, полностью выигравший фланг у Деста. "Барса" кое-как спохватилась лишь в концовке тайма, но Нещерет выиграл свои эпизоды.

18-летний вратарь вообще был крут - его сэйв во втором тайме после фирменного штрафного Месси наверняка облетит интернет. Но еще круче играл тер Штеген. Разваленная "Барса" позволяла "Динамо" создавать момент за моментом, но всякий раз немец оказывался лучше киевских форвардов. Он отразил два (!) выхода сам на сам от Цыганкова и один от Супряги. Когда же Кендзера таки забил после углового, то оказалось, что мяч в воздухе пересек линию. Жуткое невезение!

А не забиваешь ты - забивают тебе. Роль палача интриги исполнил Жерар Пике, удачно подошедший на стандарт.

"Динамо" снова не сдалось и, наконец, забило - Цыганков был точен на добивании после очередного сэйва тер Штегена. Но до ничьей команда Мирчи Луческу так и не добралась. Хотя, по правде говоря, наиграла даже на большее.

Увы, за классный футбол балов не начисляют, поэтому в таблице у "Динамо" остается одно очко. У "Барсы" же балов аж 9, и она в полушаге от выхода в плей-офф.

3-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Динамо" - 2:1

Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 66 - Цыганков, 75

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, де Йонг, Альба - Бускетс (Ленгле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60) - Педри (Аленья, 83), Месси, Фати (Тринкау, 74) - Гризманн (Дембеле, 60)

"Динамо": Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов - Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86) - Цыганков, Супряга (Вербич, 71), Жерсон (де Пена, 71)

Предупреждение: Буяльский, 70

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В статье: Мирча Луческу Лионель Месси Барселона Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Комментарии (132)
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Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 01:27
Во что играет Куман? До сих пор не пойму. Что это за размазня на поле? В чём его хау ноу?
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.11.2020 в 01:20
Надеюсь, что Суркис наконец-то поймёт, что в дальнейшем на тренере экономить нельзя.))
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0
0
Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 01:23
Это ты мне минус поставил?
Ответить
0
0
Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 01:33
Ушли сердца, появилась хоть какая-то игра. Дед Мирча прервал наконец-то этот нескончаемый поток динамовских сердец.
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0
0
SKoK(Kiev) (Киев)
05.11.2020 в 01:18
oda1979 (Запорожье)
Ответить
0
0
Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 01:17
Барса слабка, як марлеві труси.
Ответить
0
-3
avtoigor (Киев)
05.11.2020 в 01:07
Статистика ударов по воротам Динамо 10 у Барсы 7, жаль что не удалось реализовать удары, могли и ничейку и выиграть. Динамо с Луческу показали что могут потягаться с грандами, даже при отсутствии ключевых футболистов. Сегодня больше всего понравилось то как играли вратари, они сегодня лучшие, такое не часто увидишь
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+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.11.2020 в 00:55
нормально, отработали как смогли. Нещерет - 3 тьфу, чтоб не сглазить
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+1
-1
vituynia (Черкассы)
05.11.2020 в 00:43
По большому счёту команда только строится,новый тренер только пару месяцев у руля, но уже что то получается.Сегодня отыграли очень даже не плохо. Главное, что бы больше не было таких провалов как с Ференцварошем.Ну а Нещерет сегодня просто поразил своей уверенностью.
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+5
0
Геродот (Винница)
05.11.2020 в 00:42
То ли Барса решила, что Динамо с таким составом можно сделать особо не напрягаясь, то ли там действительно такой бардак с приходом Кумана, но сегодня защита Барсы напоминала порой проходной двор, и у Динамо были прекрасные шансы увезти очки. Одних выходов один на один было три. Но к сожалению реализация подвела. Супряга опять не забил, как и Цыганков. Но все равно, Динамо выглядело достойно. Правда, как мне кажется, Луческу опять не угадал с составом. Очень поздно выпустил Вербича, хотя он сразу придал остроты игре киевлян. Обоих вратарей я бы выделил, особенно молодого Нещерета. Очень спокойно играл, хотя конечно не надо спешить с дифирамбами, пример с Трубиным тому пример. По итогу игры Ференцвароша с Юве понятно, что Динамо будет бороться за третье место и имеет хорошие шансы его занять, чего я им и желаю.
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+5
0
Comment06 (Украина)
05.11.2020 в 00:38
Приятно удивили киевляне- и счетом, и игрой, особенно на фоне очередного изнасилования Шахтера. Конечно, настоящую Барсу мы видели первые минут 15, когда казалось- разгрома не избежать! Но остальное время на фоне расслабленной Барсы Динамо выглядело вполне прилично и достойно. Шансы на победу или ничью были ничтожно малы (что автору привиделось?), но если бы сыграли вничью, это не выглядело бы подарком судьбы. Недаром одним из лучших у каталонцев стал тер Штеген. Но, к сожалению, за 1:2, как и за 0:6 очков не начисляют. Порадовал зрелой и уверенной игрой Нещерет, а его сейв после штрафного Месси может стать лучшим в туре. Вся команда сыграла как единый мезанизм, хороши Жерсон, Шепелев, Забарный, здорово, несмотря на запоротые выходы один на один, сыграл Цыганков, уже просто раздражает на поле Супряга. С такой игрой не занять третье место будет непростительно.
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+5
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.11.2020 в 00:36
Приятно за Динамо. Это куда солиднее, чем было при Хацкейличенко. Сначала хотелось чтобы не опозорились, по ходу матча чтобы как минимум ничья. ) Как болельщику Динамо приятно за них и не очень приятно как болельщику Барсы. На Камп Ноу так играть, никуда не годится 1/8 максимум.
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+6
0
Гайдамак (Коліївщина)
05.11.2020 в 01:21
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0
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:36
Шабанов сегодня на удивление годно сыграл в защите. Но было бы интересно увидеть вариант с Родригесом на левом фланге защиты (в стиле Кафу украинского разлива) и Карлосом Де Пена на том же фланге перед ним. Видно, что скорость и габариты у Родригеса есть, но такой фантазии как у Де Пена - нет
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+2
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:28
Вратари сегодня тащили. Было приятно видеть, как Нещерет забирает мяч в руки после навесов и ударов. Как то уже привык, что наши воротники все отбивают (частенько перед собой) абы-куда.
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+7
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
05.11.2020 в 00:27
Ну хоть не обосрались как вчерашние товарищи!!!
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+5
0
0980151912 (Рівне)
05.11.2020 в 00:23
Воротарі у нас є ! А от гра перед штрафним майданчиком з пасом назад, коли потрібно загострювати, вже трохи дратує. І не тільки і цьому матчі ... Як казав Лобановський: "Низкий уровень исполнительского мастерства"
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+3
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:39
Согласен. И вообще - покатушки у своих ворот обычно заканчиваются привозом голевого момента.
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0
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
05.11.2020 в 00:23
Тяжело играть без нормального форварда. Хороший вратарь (уже который по счету), быстрые фланги, умная полузащита — а забивать некому.
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+5
0
Исследователь
05.11.2020 в 00:25
Забивать должны уметь все кто имеет моменты, сегодня и без Супряги могли Барсе наколотить.
Ответить
+4
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
05.11.2020 в 00:30
Ну, тоже да, конечно, но там и вратарь не хуже Нещерета ;-), и где-то не повезло нам в атаке...
+1
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:31
Три выхода один-на-один с нулем забитых мячей. А если форвард не забивает, то что он делает на поле? Может быть Вербич наберет прежние кондиции и будет играть центр-напа. Без реализации моментов в еврокубках делать нечего.
+4
0
avatar
Your Friend (Львів)
05.11.2020 в 00:21
За таку гру, з такими втратами в складі не соромно. Молодці.
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+5
0
Исследователь
05.11.2020 в 00:17
По-моему то что сегодня показал наш воротник это супер, его сейвы из девяток взвинтили его цену до очень высокого уровня, какая распасовка,какие вбросы мяча рукой, видение поля, а всё начинается именно от него, красава.
Ответить
+8
0
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:20
Он вообще уверенно играл, не по годам. Надо его запомнить.
Ответить
+2
0
Зритель (Харьков)
05.11.2020 в 00:16
Катание мяча на последней добавленной минуте футболистами Динамо несколько ошарашило.
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+3
-2
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:21
Катание мяча защитниками наблюдалось весь матч. Но на последней минуте матча они были обязаны или быстро передать его в полузащиту тем, кто дальше разберется, или нагружать вперед в борьбу.
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+1
0
George_D (Харьков)
05.11.2020 в 00:23
Да. Тоже это заметил. Я уж грешным делом подумал, что гол проморгал как-то и уже ничья :)
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+1
0
avatar
Pacifist (Chiang Mai)
05.11.2020 в 00:27
Ну там Барселона решила, что не хватало еще на последней минуте пропустить, и все внимательно все перекрыли, наши просто не видели, куда там можно было бы дать. А своих Месси у нас нет
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+3
-1
Djon (Киев)
05.11.2020 в 00:13
Молодцы! За такое Динамо не стыдно. Только бы реализации побольше.
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+10
0
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DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:13
Будем честными, и у Барсы сегодня не все пошло (слава Богу)
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+8
-2
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:12
Вот вам и Луческу!) В конце игры Луческу хотел с Месси поменяться футболками)))
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
05.11.2020 в 00:10
лучше играли бы плохо но выиграли
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+2
-4
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DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:13
Не угодишь прям)) При плохой игре, но с результатом, так сразу "не наиграли", "не заслужили", "антифутбол" и т.п. Этот сезон больше "обкатка" материала, плюс будет ясно кто будет в следующем сезоне в команде, а какие позиции нужно будет усиливать.
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+3
-1
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MES QUE UN CLUB
05.11.2020 в 00:24
До он дурной, не обращай внимания.
+1
-1
мы за динамо (киев)
05.11.2020 в 00:10
перш за все вітання гадалкам-давалкам та всім ріденько продристнувшим в штанці експердам. барседрочерам окреме шалом. тепер по грі. рівень нашої першої ліги. шоб не переляк який внесли в вкдк всілякі лизоблюди то вже з 30-ї хвилини першого тайму барселона вигрібала як той барсік. спочатку ноги трусились в захисників, потім в циганкова з всіми хто наближався до воріт барси. трохи не вистачило досвіду та холоднокровності. ну і старий дід є старий дід. заміни проспав. ще й на мою субьєктивну думку родрігеса міняти нетреба було. оце є тренерський прорахунок.
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+1
-7
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Siren05 (Мариуполь)
05.11.2020 в 00:09
Жаль, но по игре один из худших опять Супряга...
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+9
-1
vituynia (Черкассы)
05.11.2020 в 00:33
Ну с этим придётся смириться, если Луческу определился с нападающим,уже не важно как он будет играть, место в старте ему гарантировано априори, игры будет пропускать только из-за карточек или травм. У него то же было и с Луиской в Шахтёре. К тому же, по большому счёту, других нападающих в Динамо и нету. Беседина и Русина врятли можно назвать форвардами.
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0
0
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Siren05 (Мариуполь)
05.11.2020 в 00:07
Заметил, что в последнее время, как только у наших команд трудности с составом и в команду не верят, они выдают отличную игру. Как только состав основной или стабильный, то игра робкая и унылая, а результат неудовлетворительный. Парадокс?
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+5
0
мы за динамо (киев)
05.11.2020 в 00:13
дурниці. де ти побачив трудності с составом. там купа приблизно рівноцінних буратін. шо наочно показав цей матч.
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+2
-10
avatar
Neon11 (Ахтырка)
05.11.2020 в 00:23
А хто там на тебе схожий?
+1
0
Dmitrich777 (Харьков)
05.11.2020 в 00:07
Лучший эпизод был, когда Супряга на 69й, принимает мяч в 30 метрах от ворот соперника и начинает прорываться через 3 игроков к воротам.., только к своим...и теряет мяч.., занавес!
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+7
-3
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:05
Супряга! Ты где?
Ответить
+6
-3
IvaneZZZ (Киев)
05.11.2020 в 00:09
После этого матча в Днепре-1
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+4
-3
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:17
Нет он сейчас комменты читает и всем минусует, кто о нём плохо пишет
0
-4
George_D (Харьков)
05.11.2020 в 00:20
Как только его заменили - сразу гол. Совпадение? Не думаю :)
Ответить
+3
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:25
Вербич острее играет в штрафной площадке и лучше замыкает передачи. Супряга лучше играет на скорости. Он классно защитника убрал, но Тер Штегена не обыграл.
+1
-1
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 00:05
Молодцы. Немного в начале в мандраж упали. Но немного прошло времени поймали игру. Луческу хорошо настроил, ребята знали что кому делать. Вообщем очень достойно. Ещё раз молодцы так держать. И да у Динамо ещё один классный вратарь появился. Да не будь короны мы бы эту молодеж в игре и не увидели.
Ответить
+10
0
мы за динамо (киев)
05.11.2020 в 00:17
у того ж кенжори мандраж був до додаткового часу, коли він запоров останню можливість зрівняти, віддавши передачу в нікуди. геть елементарна подача.
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+1
0
avatar
Одиссей(Афула) (Афула)
05.11.2020 в 00:05
Очень продуманно в тактическом плане,плотная оборона и выход в атаку через фланг,но реализация в выходах один на один удручаючая,никто не смог поднять мяч над вратарем,после выхода Вербича увидели как должен играть нападающий,когда гол забивался.Нещерет достойно заменил Бущана,удивили ошибки при подаче угловых,не поверили,что могут сравнять,а зря игра давалась.Очень достойно,надо в Киеве попытаться сыграть на победу,пока в Барсе такой бардак в обороне.
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+10
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:15
Один из трех выходов один-на-один обязательно надо забивать. Вот и разница в голах. Пенальти от Попова в самом начале матча абсолютно бездарный. А вот второй гол - близнец второго от Ювентуса. Забарного мячик перелетел - и все.
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0
0
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DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:31
Там 3 футболиста ДК были рядом с Месси, Попов ногой ткнул, и попал в.... ногу
0
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:03
Эта игра была лучше двух предыдущих матчей. Но свои моменты надо реализовывать. Три выхода один-на-один и ноль голов. Такое не прощают. Вербич в штрафной острее играет, чем Супряга. Из полного негатива - игра центральных защитников в покатушки мяча, когда команде надо атаковать. На последних минутах они так и не передали мяч в нападение. Это пробитие дна, господа.
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+2
-5
alex 66 (Кременчуг)
05.11.2020 в 00:02
Хочу зареспектить Динамовский коллектив, Деда и в особенности воротника Р.Нещерета, который феернул сегодня. В голах его вины нет. Кстати и Терштеген красава. Матч получился, ДК смело, без мандража против именитой Барсы, старалось бежать и атаковать, гол в награду.Браво
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+7
0
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DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:04
Первые 15-20 минут конечно с мандражом, но куда без него.
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+4
0
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:04
В каком месте смело?? Просто Барселона сейчас дно. Ты хоть прессинг от испанцев видел??
Ответить
+1
-10
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 00:08
Дно пробил вчера Шахтёр. А Барса 9 очков в 3 играх
+7
-1
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:11
А Барселона, что с Ювентусом и Гладбыхом в одной группе. Алавес подтвердит:))
0
-6
hemp4367 (Київ)
05.11.2020 в 00:17
С Ювентусом в одной группе, эксперд Хейтер
+2
0
Исследователь
05.11.2020 в 00:01
Спасибо Луческу за ещё одну добротную игру, а Сабо как я уже говорил нужно держать подальше от клуба, и не друг и не враг а так...
Ответить
+9
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2020 в 00:00
Динамо, попри всі негаразди підступної долі, молодці! Тому Луческу після матчу запросив Мессі в свою перспективну команду, щоб разом стати непереможною командою, а ще, щоб талановита молодь повчилась майстерності поряд з генієм футболу ))
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+4
-1
Лекарь (село Дарница)
04.11.2020 в 23:59
Циганков міг стати другим Шевченко. Але, не став.
Ответить
+4
-5
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:00
И никогда не станет. Бройлер он инкубаторский. Без яиц.
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+3
-10
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 23:57
И отдельно про Нещерета. Дифирамбы петь конечно рано (есть горький опыт), но Бущан задумался, Бойко ищет новую команду)))
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+10
-1
Alex.696 (Немирів)
05.11.2020 в 00:00
Команда має двох класних воротарів, це добре, чого не скажеш про нападників.
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+8
0
Rosanero (palermo)
05.11.2020 в 00:04
Аж шкода воротніка,бо як тільки все стане на круга свої можуть посадити на лавочку і хто знає коли побичим,а пацанчик толковий.Напевно повторюсь але завдячуючи Ковід ми побачили достатньо молодих талантів.
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+6
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.11.2020 в 00:04
Нещерет - молоток. Тут кто-то поет дифирамбы Трубину. Если судить по этому матчу, то Нещерет нааамного перспективнее вратарь. Ну а там как пахать будет.
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+4
0
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DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:05
Alex.696 (Немирів), я гадаю в зимку будуть трансфери
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+2
0
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DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:06
wolf_enstein, все зависит от него.
Ответить
+2
0
absurdlight (Kiev)
04.11.2020 в 23:57
Вы видели хоть малейшую панику или страх в глазах Нещерета? Я - нет. Будто с 10 летним опытом уже. Удивил парень. Очень порадовал сегодня!
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+17
0
oda1979 (Запорожье)
04.11.2020 в 23:59
Вот вот. Парень вышел и сыграл. Стержень у человека есть. И яйца. В отличии от партнеров по команде
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+4
-7
kanoist (мариуполь)
04.11.2020 в 23:56
Молодцы,молодцы,вратарь,то это вообще песня..красавчик!!! Мьдя а реализация оставляет желать лучшего,на ничью ДК точно наиграли... обидно.
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+8
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 23:57
Там тоже на воротах был не пижон))
Ответить
+6
-1
kanoist (мариуполь)
04.11.2020 в 23:59
Не спорю,поэтому он и в Барселоне а не в Мариуполе)))))
+9
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:06
kanoist
+2
0
amg333 (Kyiv )
04.11.2020 в 23:56
йожик йожикович получает новые инструкции от даунецкой мрази пенисова по возвеличиванию дакнецких молодых Буратин
Ответить
+15
-1
skrudch (Донецьк,Ясіня)
04.11.2020 в 23:56
Задоволений грою.Не дивлячись на поразку.Гра супер.сабо...пенісов на коврик чекає)))
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+10
0
аалекс ( Крым)
04.11.2020 в 23:56
У наших грандов чем больше трудностей с составом, тем качественнее футбол они демонстрируют.
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+11
-1
gurik (Запорожье)
05.11.2020 в 00:02
И главное хрен поспоришь)))) Все в точку!!!
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+5
0
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
05.11.2020 в 00:03
Гранд у нас один - Динамо. А той Шахтьор - фальсифікація фабрики ілюзій імені Ахметова.
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+7
-3
vicon (КИЕВ)
04.11.2020 в 23:56
Тренировку с повышенной ответственностью Барселона по факту провела с пониженной ответственностью: никто не вспотел, по полю ходили полупешком, игру вели исключительно за счёт техники, тренер Куман спокойно сидел всю игру на лавке и даже запустил в игру новичка, который ранее не играл в лиге чемпионов чего вполне хватило для того чтобы получить на полушару три очка в групповую таблицу.
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+1
-16
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.11.2020 в 00:07
Ну ДК вертело это Барсу и выпустило пять новичков, которые раньше не играли в ЛЧ))), в том числе, зная, что Гризманн в ворота все равно не попадает, выпустили молодого пацана на ворота, хотя изначально не собирались ставить вратаря в принципе. Но подумали, что с 11ю полевых, Барса точно не справится. Луч, кстати, тоже не вспотел)
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0
0
Alex.696 (Немирів)
04.11.2020 в 23:56
А ще суддя. Колір форми повністю відповідає його сутності, де там м'яч вийшов, коли Кенджора забив? Жодного повтору не показали.
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+5
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
04.11.2020 в 23:56
Молодцы! Спасибо за тако классны футбол, перед матчем думал хоть бы не разгром, а в итоге Барса отскочила. Не хватило опыта и мастерства в заверщающей сстадии атак, но зато сколько создали у ворот соперника. Браво Динамо!
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+10
0
мы за динамо (киев)
05.11.2020 в 00:24
шо теж ? ну почитав би шо я перед матчем писав. може трохи б заспокоївся. ніколи не ходи стадом з йосями йожиковичами. шкідливо.
Ответить
0
0
vicon (КИЕВ)
04.11.2020 в 23:55
Тренировку с повышенной ответственностью Барселона по факту провела с пониженной ответственностью: никто не вспотел, по полю ходили полупешком, игру вели исключительно за счёт техники, тренер Куман спокойно сидел всю игру на лавке и даже запустил в игру новичка, который ранее не играл в лиге чемпионов чего хватило для того чтобы получить на полушару три очка в групповую таблицу.
Ответить
+3
-12
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
05.11.2020 в 00:11
Ну ДК вертело это Барсу и выпустило пять новичков, которые раньше не играли в ЛЧ))), в том числе, зная, что Гризманн в ворота все равно не попадает, выпустили молодого пацана на ворота, хотя изначально не собирались ставить вратаря в принципе. Но подумали, что с 11ю полевых, Барса точно не справится. Луч, кстати, тоже не вспотел)
Ответить
+1
0
C_Ballack (Днепр)
04.11.2020 в 23:55
Молодцы, игра была яркой! Эх наверное сейчас ультрас пускают слезу по своим динамовским сердцам.... А мы с вами наслаждаемся работой специалиста)))
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+11
-1
pilips111 (Чернигов)
04.11.2020 в 23:55
Ну как так можно - последние секунды, а они назад пасуют и не торопятся??? Вообще ожидал 2-ю серию после вчерашней 1-й, но сегодня Динамо интересно сыграло, досмотрел до конца, единственное- надо реализовывать такие шансы, а их было не мало. Нещерет - красавчик. Как всегда днище - это Супряга, когда его в запас уберут или подальше. Родригес опять хорошо играл, чего его Луческу меняет? Попов сегодня подвёл результативно дважды- пенальти и гол. В целом игра достойная.
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+11
0
Alex.696 (Немирів)
04.11.2020 в 23:58
Родрігес активний, так, але паси в нікуди.
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+2
-3
pilips111 (Чернигов)
05.11.2020 в 00:07
Нормально Родригес играл, низкорослые испанцы от него от летали. А как он Супругу один на один вывел?
+3
0
Исследователь
05.11.2020 в 00:04
Родригес полностью выполнил свою миссию и вовремя сделанная замена сразу привела к голу, вся команда просто красавцы.
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+8
0
unnamed (Cape May)
05.11.2020 в 00:08
Было бы интересно увидеть вариант с Родригесом на левом фланге защиты (в стиле Кафу украинского разлива) и Карлосом Де Пена на том же фланге перед ним. Видно, что скорость и габариты у Родригеса есть, но такой фантазии как у Де Пена - нет.
Ответить
+2
0
мы за динамо (киев)
05.11.2020 в 00:26
тому шо тренер геть посередній.будулай будулаєм. лише на фоні міхи з хацом -- звізда.
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
04.11.2020 в 23:55
Надо с канавы вытащить облезшего оракула Сабо... Вонючий шакал опять облажался....
Ответить
+11
-2
IvaneZZZ (Киев)
04.11.2020 в 23:54
А кто там вчера крякал, мол Динамо сегодня еще больше пропустит чем Шахтер???Реально могли на ничью сыграть, забей хотя бы половину моментов. Играли, приятно было смотреть на такой футбол, пацаны старались. Спасибо за игру
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+12
-1
oda1979 (Запорожье)
04.11.2020 в 23:55
Какая нах ничья. Люди из Испании по полю ползают. Пацаны сыкуны. Вот и влетели.
Ответить
+4
-18
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:01
Эти пацаны еще вчера мучились с Мальме, Лугано и т.п., а сегодня ты хочешь что бы они Барсу "разрывали"? Вернись на землю, мечтатель.
+7
-2
kanoist (мариуполь)
05.11.2020 в 00:02
Утони где нибудь,всем полегчает))))
+6
-1
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:03
Слушай, была бы Барса времён Хави и Иньесты я бы и слова не сказал. Нет в команду людей с характером, желанием порвать. Плюс элементарно мячей не могут распорядится в контрах. Выбегают 4 в 4 в конце и не знают что делать. Стыдобища.
+2
-9
Alex.696 (Немирів)
05.11.2020 в 00:05
Було б Динамо часів Шевченка-Реброва, тоді ти міг би п.здіти, а зараз замовкни.
+5
0
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:08
Была бы сейчас команда Шевченко/Реброва мы бы сейчас спорили 1-4 в пользу ДК это нормально или таки Малова то. Так что сам рот закрой.
+2
-4
IvaneZZZ (Киев)
05.11.2020 в 00:12
Вы перепутали с вчерашним ШАхтером. Вот те и ползали и барахтались и чего только не делали, только не в футбол играли
+5
0
avatar
Siren05 (Мариуполь)
04.11.2020 в 23:54
Отлично! Молодцы! Реализация - наше слабое звено. Нещерет - браво!
Ответить
+9
-1
Dimka26 (Чернигов)
04.11.2020 в 23:54
с такой Барсой можно было и ничейку раскатать. Но в целом играли достойно. Может в следующем матче и получится.
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
04.11.2020 в 23:54
Перепуганные плять... Барселона дохлая совсем. Цыганков звязда плять.. как и этот люксембургский петух. Такие моменты. Убегай в контры, забивай. Эх..
Ответить
+5
-20
avatar
palmotron (Бровари)
04.11.2020 в 23:56
Шкода, що в 78му трутень твого батька, знайшов піхву матері...
Ответить
+12
-2
oda1979 (Запорожье)
04.11.2020 в 23:58
Цыганков, это ты? Или тренируйся, дрыщ чмошный. Звязда Подола.
0
-12
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
05.11.2020 в 00:04
в 79)))
+4
-1
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:09
Оно тугое и в цифрах не очень.
+2
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:17
У вас у обоих туго с математикой, чел имел ввиду момент зачатия.
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
05.11.2020 в 00:18
Ты такой же тугой. Роды после 9ти месяцев, а не 11ти. Акушерка Аля.
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:33
oda1979, ты там губы хоть иногда вытирай. В твоем нике нет даты, есть только год, поэтому шансов на зачатие больше именно в 78 году. Проспись машка.
0
-2
Golfik25 (Киев)
04.11.2020 в 23:54
Играли достойно!! Обидно за поражение, но за такое не обидно. Барса донная, могли спокойно их обыграть или взять ничью, но левый пеналь для карлика в начале матча, весь матч испортил.
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+6
-1
Alex.696 (Немирів)
04.11.2020 в 23:53
Кращі гравці матчу Нещерет і Тер Штеген.
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+10
0
George_D (Харьков)
05.11.2020 в 00:17
Нещерет может отправить Бущана в запас. И надолго. Фантастически сыграл.
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+1
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
04.11.2020 в 23:53
У Динамо очень хорошие шансы на чемпионство в этом сезоне.как раз Шахтер не в форме .судя по такой игре Динамо
Ответить
+10
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
05.11.2020 в 00:01
таврия19752009 - на йух, на йух, там твой дом
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+3
-6
hemp4367 (Київ)
04.11.2020 в 23:52
Просто молодцы, жаль проиграли. Нещерет - топ.
Ответить
+11
0
gurik (Запорожье)
04.11.2020 в 23:52
Да... надеялся что всё-таки будет ничья...Вратари оба красавчики!!!
Ответить
+12
0
недалековідКиева (Біла Церква)
04.11.2020 в 23:52
А як же йожикович? Знову в воду перд*ув...підстилка кротяча.
Ответить
+10
-1
fokstrot2009 (Харьков)
04.11.2020 в 23:52
С угловыми начудили сегодня.
Ответить
+8
0
аалекс ( Крым)
04.11.2020 в 23:52
Молодцы киевляне, чуток не повезло, могли бы наказать пижонов. Нещерет - красава. Кумана нужно гнать, пока окончательно не угробил, некогда сильный клуб.
Ответить
+6
0
Зеюзикбасс (Кривой Рог)
04.11.2020 в 23:52
Луческу - месси: уходи
Ответить
+4
-1
Alex.696 (Немирів)
04.11.2020 в 23:51
Ну і де той дерев'яний сандаль, який свистів про відбиватися? Засунув свого язика в дупу?
Ответить
+7
0
avatar
palmotron (Бровари)
04.11.2020 в 23:50
Виявляється, є гарні поразки... Поразка за яку не соромно!
Ответить
+12
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 23:50
И так же ждем комментарий от старой и продажной бабульки сабо
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+10
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 23:51
Gavaec (Kharkov), genpet (Николаев), ukatan (Харьковская обл.), Maldini (Киев) - вы спрашивали в чем он не прав, ответ есть. Согласны?)
Ответить
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
04.11.2020 в 23:50
Молодцы! Просто опыта не хватает, сами не верили что могут играть с Барсой. Спасибо.
Ответить
+11
-1
Mexxxxx (Просяная)
04.11.2020 в 23:49
Достойно!!! Особенно на фоне «упавших духом» перед каким-то Гладбахом. А какое ж усиление, когда в команде после стольких лет отсутствия наконец-то появился тренер.
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+16
-1
sergio07 (Запоріжжя)
04.11.2020 в 23:56
Швидко ми забули про Ференцварош)))
Ответить
+2
-6
Alex.696 (Немирів)
04.11.2020 в 23:56
То був нещасний випадок, більше такого не буде.
+7
0


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