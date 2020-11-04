Барселона - Динамо 2:1. Отличная игра с неудовлетворительным результатом

Если честно, то эта игра превысила самые смелые ожидания. Вместо того, чтобы весь матч простоять в глухой обороне, "Динамо" создавало пачками моменты на "Камп Ноу", уверенно держало мяч, действовало на равных с "Барселоной" даже без половины основы, заболевшей на COVID.

По сути, провалили украинцы только стартовые 10 минут, когда "Барса" их прижала и создала не менее трех верных шансов. Повезло, что Педри бахнул в перекладину, а Гризманн… Ну, как обычно в этом сезоне.

Единственный гол, который каталонцы выжали из стартовой активности забил Месси - Денис Попов применил в отношении аргентинского легенды прием из арсенала своей пассии Дарьи Билодид, и Лео с точки не промазал.

После этого показалось, что все кончено, скоро "Барса" забьет второй, третий. После вчерашней феерии "Гладбаха" против "Шахтера" мерещилось всякое. Однако вместо этого "Динамо" совершенно неожиданно перехватило инициативу и перешло к своим атакам, будто, не замечая робкий прессинг хозяев.

И понеслась. Первым без помех головой метров с десяти бил Буяльский, но вернувшийся аккурат к встрече с "Динамо" тер Штеген отбил удар рукой. Затем попробовал счастья Кендзера - и опять немецкий вратарь в шпагате отбил. Киев атаковал быстро, размашисто, здорово вошли в игру Цыганков и, особенно, Жерсон Родригес, полностью выигравший фланг у Деста. "Барса" кое-как спохватилась лишь в концовке тайма, но Нещерет выиграл свои эпизоды.

18-летний вратарь вообще был крут - его сэйв во втором тайме после фирменного штрафного Месси наверняка облетит интернет. Но еще круче играл тер Штеген. Разваленная "Барса" позволяла "Динамо" создавать момент за моментом, но всякий раз немец оказывался лучше киевских форвардов. Он отразил два (!) выхода сам на сам от Цыганкова и один от Супряги. Когда же Кендзера таки забил после углового, то оказалось, что мяч в воздухе пересек линию. Жуткое невезение!

А не забиваешь ты - забивают тебе. Роль палача интриги исполнил Жерар Пике, удачно подошедший на стандарт.

"Динамо" снова не сдалось и, наконец, забило - Цыганков был точен на добивании после очередного сэйва тер Штегена. Но до ничьей команда Мирчи Луческу так и не добралась. Хотя, по правде говоря, наиграла даже на большее.

Увы, за классный футбол балов не начисляют, поэтому в таблице у "Динамо" остается одно очко. У "Барсы" же балов аж 9, и она в полушаге от выхода в плей-офф.

3-й тур ЛЧ. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Динамо" - 2:1

Голы: Месси, 5 (с пенальти), Пике, 66 - Цыганков, 75

"Барселона": тер Штеген - Дест, Пике, де Йонг, Альба - Бускетс (Ленгле, 74), Пьянич (Серхи Роберто, 60) - Педри (Аленья, 83), Месси, Фати (Тринкау, 74) - Гризманн (Дембеле, 60)

"Динамо": Нещерет - Кендзера, Забарный, Попов, Шабанов - Шепелев, Андриевский, Буяльский (Леднев, 86) - Цыганков, Супряга (Вербич, 71), Жерсон (де Пена, 71)

Предупреждение: Буяльский, 70