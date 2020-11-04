Брюгге – Боруссия Д 0:3. Холанд и Co быстро указали бельгийцам на недостаток в классе

В первых двух турах группового раунда "Брюгге" оставил очень обнадёживающее впечатление своей игрой. Победа в Питере над накаченными деньгами "Зенитом" (1:2), вырванная на характере в компенсированное время, создала от "черно-синих" ощущение крепкой команды, в которой каждый знает свое дело. За этим последовала ничья с обескровленным от COVID-19 "Лацио" (1:1), в которой бельгийцы до последнего пытался добыть максимальный результат. Из всего этого создалась иллюзия, словно "Брюгге" достаточно зрел и готов совершать сенсации на уровне Лиги Чемпионов.

Однако игра с Дортмундом сегодня показала реальный уровень способностей команды Филиппа Клемана. "Боруссия" включилась лишь на стартовые полчаса, чего оказалось достаточно для разгрома. На 14-й минуте опорник немецкого клуба Томас Дилейни здорово подключился в атаке по левому краю, оставив этим маневром не у дел всю защиту соперника. Прострел американца почему-то вынудил опытного Миньоле необдуманно выйти на перехват, что предоставило Азару-младшему возможность спокойно забить опустевшие ворота экс-вратаря "Ливерпуля".

Еще 4 минуты – "Брюгге" проваливается при угловом у своих ворот, предоставив Холанду возможность расстреливать Миньоле с метра. Контрольный выстрел уже очень скоро исполнил всё тот же Холанд. Подключение Менье с фланга стала неожиданностью для Соболя и центрбека бельгийцев Дели, Тома ворвался в штрафную и прострелил на ногу норвежского стервятника, сделавшего счёт в поединке 3:0.

Вот собственно и всё. Вслед за этим "Боруссия" откровенно снизила обороты мощности и стала беречь силы к субботней битве с "Баварией", с которой они делят первое место в Бундеслиге после шести туров. Даже на низких скоростях "BVB" продолжали спокойно катать испуганный "Брюгге" остаток матча, полностью лишив их контругроз и попыток изобразить камбек. Вышедшие на замену Брандт и Беллингэм периодически пытались довершить разгром, однако усилий этих двоих и вечно голодного Холанда было недостаточно для четвертого мяча.

"Боруссия" сегодня в очередной раз показала свою зрелость, которую мы не привыкли ассоциировать с Дортмундом из-за россыпи вундеркиндов в их основном составе. А тем временем они спокойно переигрывают "Брюгге" с огромным запасом прочности, а юные птенцы Фавра даже знают, когда стоит остановиться и перевести дух, вместо того, чтобы разбирать на кирпичи уже разрушенную крепость бельгийцев, как поступил бы почти любой молодой коллектив на их месте.

Лига чемпионов, групповой этап.

Квартет F, третий тур

"Брюгге" 0:3 "Боруссия Д"

Голы: Азар (14), Холанд (18, 32)

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Коссуну, Мата – Ритс – Диатта, Ванакен (Схейверс, 85), Вормер (Баланта, 71), Ланг (Кетеларе, 76) – Бонавентуре (Крменчик, 85)

"Боруссия": Бюрки – Геррейру, Аканджи, Витсель, Менье (Морей, 84) – Дауд, Дилейни (Беллингэм, 72) – Азар, Брандт (Ройс, 72), Рейна (Пасслак, 77) – Холанд (Реньер, 84)