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Брюгге – Боруссия Д 0:3. Холанд и Co быстро указали бельгийцам на недостаток в классе

Лига Чемпионов
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Очная встреча обнажила слабости бельгийцев

Брюгге – Боруссия Д 0:3. Холанд и Co быстро указали бельгийцам на недостаток в классе
Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

В первых двух турах группового раунда "Брюгге" оставил очень обнадёживающее впечатление своей игрой. Победа в Питере над накаченными деньгами "Зенитом" (1:2), вырванная на характере в компенсированное время, создала от "черно-синих" ощущение крепкой команды, в которой каждый знает свое дело. За этим последовала ничья с обескровленным от COVID-19 "Лацио" (1:1), в которой бельгийцы до последнего пытался добыть максимальный результат. Из всего этого создалась иллюзия, словно "Брюгге" достаточно зрел и готов совершать сенсации на уровне Лиги Чемпионов.

Однако игра с Дортмундом сегодня показала реальный уровень способностей команды Филиппа Клемана. "Боруссия" включилась лишь на стартовые полчаса, чего оказалось достаточно для разгрома. На 14-й минуте опорник немецкого клуба Томас Дилейни здорово подключился в атаке по левому краю, оставив этим маневром не у дел всю защиту соперника. Прострел американца почему-то вынудил опытного Миньоле необдуманно выйти на перехват, что предоставило Азару-младшему возможность спокойно забить опустевшие ворота экс-вратаря "Ливерпуля".

Еще 4 минуты – "Брюгге" проваливается при угловом у своих ворот, предоставив Холанду возможность расстреливать Миньоле с метра. Контрольный выстрел уже очень скоро исполнил всё тот же Холанд. Подключение Менье с фланга стала неожиданностью для Соболя и центрбека бельгийцев Дели, Тома ворвался в штрафную и прострелил на ногу норвежского стервятника, сделавшего счёт в поединке 3:0.

Вот собственно и всё. Вслед за этим "Боруссия" откровенно снизила обороты мощности и стала беречь силы к субботней битве с "Баварией", с которой они делят первое место в Бундеслиге после шести туров. Даже на низких скоростях "BVB" продолжали спокойно катать испуганный "Брюгге" остаток матча, полностью лишив их контругроз и попыток изобразить камбек. Вышедшие на замену Брандт и Беллингэм периодически пытались довершить разгром, однако усилий этих двоих и вечно голодного Холанда было недостаточно для четвертого мяча.

"Боруссия" сегодня в очередной раз показала свою зрелость, которую мы не привыкли ассоциировать с Дортмундом из-за россыпи вундеркиндов в их основном составе. А тем временем они спокойно переигрывают "Брюгге" с огромным запасом прочности, а юные птенцы Фавра даже знают, когда стоит остановиться и перевести дух, вместо того, чтобы разбирать на кирпичи уже разрушенную крепость бельгийцев, как поступил бы почти любой молодой коллектив на их месте.

Брюгге – Боруссия Д 0:3. Холанд и Co быстро указали бельгийцам на недостаток в классе - изображение 1

Лига чемпионов, групповой этап.

Квартет F, третий тур

"Брюгге" 0:3 "Боруссия Д"

Голы: Азар (14), Холанд (18, 32)

"Брюгге": Миньоле – Соболь, Дели, Коссуну, Мата – Ритс – Диатта, Ванакен (Схейверс, 85), Вормер (Баланта, 71), Ланг (Кетеларе, 76) – Бонавентуре (Крменчик, 85)

"Боруссия": Бюрки – Геррейру, Аканджи, Витсель, Менье (Морей, 84) – Дауд, Дилейни (Беллингэм, 72) – Азар, Брандт (Ройс, 72), Рейна (Пасслак, 77) – Холанд (Реньер, 84)

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