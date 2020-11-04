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РБ Лейпциг - ПСЖ 2:1. Реабилитация Нагельсманна

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Париж проиграл два матча в трех турах Лиги чемпионов

РБ Лейпциг - ПСЖ 2:1. Реабилитация Нагельсманна
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, третий тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена“

“РБ Лейпциг” – “Пари Сен-Жермен” 2:1

Голы: Нкунку 42, Форсберг 57 (пен.) – Ди Мария 6

На 16-й минуте Ди Мария не реализовал пенальти (вратарь)

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Конате – Мукиэле (Хенрихс 64), Забитцер (Кампль 90), Айдара (Адамс 76), Анхелиньо – Нкунку, Форсберг (Клюйверт 76) – Ольмо (Поульсен 63)

“ПСЖ”: Навас – Флоренци (Рафинья 84), Данило, Кимпембе, Курзава (Баккер 73) – Эррера, Маркиньос, Гуйе – Ди Мария, Кин, Сарабия (Керер 74)

Предупреждения: Упамекано 15, Конате 25 – Кимпембе 19, Гуйе 37, Курзава 67, Гуйе 69, Кимпембе 90+5

Удаление: Гуйе 69, Кимпембе 90+5

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В статье: Анхель Ди Мария Лига чемпионов РБ Лейпциг ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Кристофер Нкунку
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