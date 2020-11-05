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Куман: У нас была проблема с прессингом, из-за чего Динамо создавало напряжение у наших ворот

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тренер Барсы доволен результатом, а вот игрой - не очень

Куман: У нас была проблема с прессингом, из-за чего Динамо создавало напряжение у наших ворот
Новина українською

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу своей команды в матче 3-го тура ЛЧ с Динамо (2:1).

"Мы хорошо начали игру – забили быстрый гол и имели много возможностей, чтобы забить второй. Но постепенно мы теряли контроль, что привело к тому, что Динамо создавало свои моменты, нейтрализовать которые должен был тер Штеген. Это была сложный матч, игра без мяча нам не удалась.

У нас была проблема с прессингом. Мы не прессинговали достаточно агрессивно, и поэтому возникала дополнительная нагрузка на оборону. Из-за этого Динамо создавало напряжение у наших ворот. В целом, оборона справилась со свей задачей, у соперника было немного моментов, но игру без мяча надо улучшать.

В очередной раз Тер Штеген показал себя отличным голкипером. Мы убедились, что он в хорошей форме, и это важно для нас.

В целом, мы довольны – мы выиграли три матча в группе, но игру улучшать нужно - мы должны играть лучше, чем сегодня", - сказал Куман.

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В статье: Рональд Куман Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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denis066 (Днепр )
05.11.2020 в 01:27
Если барса будет так и дальше играть,1/8 лиги они не пройдут...
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