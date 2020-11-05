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Андриевский: У Барселоны на воротах сегодня был какой-то спайдермен
Несмотря на поражение, хавбек киевлян остался доволен игрой с Барсой
Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский в эфире ТК Футбол прокомментировал
"В целом удовлетворен игрой. Честно говоря, получил удовольствие. Конечно, хотелось увезти хотя бы очко. Но мы играли с "Барселоной", поэтому пока так.
Тренер настраивал, чтобы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет очень сложно. Думаю, во второй половине первого тайма мы нащупали свою игру и показали в целом неплохой матч.
План был выводить наших крайних хавов, чтобы они оставались один в один и импровизировали. Нам главное было – надежно сыграть в обороне и перекрыть номера 10.
Конечно, хочется выделить Нещерета. Очень здорово сыграл на свой возраст. Хочу поздравить его с дебютом в ЛЧ. А тер Штеген, наверное, один из лучших вратарей мира. Какой-то спайдермен был сегодня на воротах.
Такие матчи добавляют уверенности, но у нас следующая встреча с "Шахтером". Думаем об этом, будем двигаться от матча к матчу", – сказал Андриевский.
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