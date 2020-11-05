Андриевский: У Барселоны на воротах сегодня был какой-то спайдермен

Полузащитник "Динамо" Александр Андриевский в эфире ТК Футбол прокомментировал поражение в матче 3-го тура ЛЧ с "Барселоной" (1:2).

"В целом удовлетворен игрой. Честно говоря, получил удовольствие. Конечно, хотелось увезти хотя бы очко. Но мы играли с "Барселоной", поэтому пока так.

Тренер настраивал, чтобы играли раскрепощенно и уверенно. Знали, что в первые минуты будет очень сложно. Думаю, во второй половине первого тайма мы нащупали свою игру и показали в целом неплохой матч.

План был выводить наших крайних хавов, чтобы они оставались один в один и импровизировали. Нам главное было – надежно сыграть в обороне и перекрыть номера 10.

Конечно, хочется выделить Нещерета. Очень здорово сыграл на свой возраст. Хочу поздравить его с дебютом в ЛЧ. А тер Штеген, наверное, один из лучших вратарей мира. Какой-то спайдермен был сегодня на воротах.

Такие матчи добавляют уверенности, но у нас следующая встреча с "Шахтером". Думаем об этом, будем двигаться от матча к матчу", – сказал Андриевский.