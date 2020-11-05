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Луческу: Помощники сказали, что пенальти был назначен не совсем справедливо

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мирча Луческу подвел итог матча с Барселоной

Луческу: Помощники сказали, что пенальти был назначен не совсем справедливо
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в послематчевом флэш-интервью каналу Футбол прокомментировал поражение "Барселоне" (1:2).

"Мы провели хороший матч. К сожалению, мы начали очень нехорошо. Совершили тот фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идет о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили.

После этого мы начали играть намного лучше. Имели много возможностей и выходы один в один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль. Мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, как минимум заслуживали ничью, но учитывая условия, в которых играли, доволен игрой ребят.

Хочу отметить дебют Нещерета, который совершил фантастические сэйвы по числу и качеству. Это дало уверенность команде. Очень и очень хороший дебют для него, учитывая отсутствие двух вратарей из-за коронавируса", – сказал Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
05.11.2020 в 01:28
Карлик подсек мяч и с разгону прыгнул в наших защитников...Понятное дело нашел ногу....
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0
-1
Golfik25 (Киев)
05.11.2020 в 01:09
В целом согласен, пеналь спорный. Но многие судьи, при виде карлика, сразу кончают и делают для него всё.
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+2
-4


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