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Луческу: Помощники сказали, что пенальти был назначен не совсем справедливо
Мирча Луческу подвел итог матча с Барселоной
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в послематчевом флэш-интервью каналу Футбол прокомментировал
"Мы провели хороший матч. К сожалению, мы начали очень нехорошо. Совершили тот фол, позволили приблизиться к нашей штрафной. Когда речь идет о Месси, то очень сложно блокировать его. Как сказали помощники, пенальти не совсем справедливо назначили.
После этого мы начали играть намного лучше. Имели много возможностей и выходы один в один. Но отсутствие опыта сыграло здесь важную роль. Мы не смогли реализовать наши моменты. Думаю, как минимум заслуживали ничью, но учитывая условия, в которых играли, доволен игрой ребят.
Хочу отметить дебют Нещерета, который совершил фантастические сэйвы по числу и качеству. Это дало уверенность команде. Очень и очень хороший дебют для него, учитывая отсутствие двух вратарей из-за коронавируса", – сказал Луческу.
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