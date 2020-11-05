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Барселона - Динамо: Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу

Лига Чемпионов
(7 голосов)

Тренер хвалит Шабанова, Цыганкова и Нещерета

Барселона - Динамо: Послематчевая пресс-конференция Мирчи Луческу
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов после матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Барселоны", в котором его команда уступила со счетом 1:2.

- Не могло не удивить то, что на левом фланге обороны вышел Шабанов. Чем вы руководствовались, принимая это решение?

- У нас было два варианта - или с де Пеной, или Шабановым на левом фланге обороны. Мы проанализировали те 30-35 минут де Пены в матче с "Десной" и посмотрели прошлогодние поединки Шабанова, где он играл как левый защитник, и решили использовать Артема. Очень важно, что Родригес помогал ему в обороне - еще одно тактическое решение. Хочу отметить Шабанова, который выполнил очень хорошую работу.

- Почему сегодня было так мало фолов со стороны "Динамо"? Ведь в матчах с такими соперниками тактика мелкого фола напрашивается сам собой ...

- Этот вопрос нужно задать в целом украинскому футболу, а не только мне. Я всегда настаиваю на том, чтобы футболисты моей команды играли жестко, до конца, но это придет постепенно. Иногда имеет место расслабленность в игре команды. Так было в матче с "Ференцварошем" в Будапеште, так было сегодня в первом тайме. Мы постараемся улучшить нашу игру в этом компоненте.

- Оцените игру своей команды в атаке.

- Я доволен тем, как мы сыграли сегодня, особенно в отношении выходов из обороны в атаку - были и скорость, и последний пас. Это было заметно особенно на фоне нашей игры в матче с "Ференцварошем". В Будапеште в контратаках мы играли индивидуально и, как следствие, теряли много мячей. Сегодня мы выходили в контратаки как команда, поэтому доводили их до реализации. Но нам не хватило хладнокровия. Прежде всего, Супряге и Цыганков. Но хочу отметить игру Цыганкова и Нещерета. Считаю, что они сегодня были лучшими в составе нашей команды.

- У кого будет преимущество в воскресном поединке чемпионата Украины "Динамо" - "Шахтер", учитывая результаты матчей в Лиге чемпионов?

- Я не хочу комментировать игру "Шахтера". Я не видел матч этой команды с "Боруссией". И в целом, я не даю комментарии по другим командам. Если вы хотите что-то спросить по игре "Динамо", то я отвечу.

- Можно ли говорить, что сегодня "Динамо" показало лучшую игру в этом сезоне?

- Каждый поединок имеет свою историю, так что сложно сказать, какой матч был лучшим. Но учитывая все условия и сложности, в которых мы оказались накануне сегодняшнего поединка, ожидания второго теста на COVID-19, который мы сдали в Барселоне, думаю, мы показали очень хорошую игру, я ею доволен. У нас были очень хорошие атаки. Мы хорошо трансформировали нашу оборонительную игру в атаку, создав немало моментов у ворот "Барселоны".

- Каково ваше мнение о VAR?

- Я абсолютный противник этой технологии. Футбол - это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR здесь не помогает. Получается, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне сложно понять, я против этой технологии.

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В статье: Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо (Київ)

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Комментарии (9)
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Zapp Brannigan (Київ)
05.11.2020 в 10:09
Я щось не врубився - Містер чачто на суддів скаржиться, але при цьому проти VAR??? Де логіка?))
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0
0
storm_ua (Николаев)
05.11.2020 в 09:48
Какая игра, барса уже могла побеждать 3-0 к 10 минуте...Ну да, каталонцы перестали играть абсолютно, что создало возможность для ДК немного побегать. Но даже такие поддавки от барсы ничем не помогли ....Сейчас по исп. новостям палируют от счастья кипера барсы, и напрасно. Сейв там только один, остальные удары были в кипера. Потому что исполнительское мастерство игроков ДК ниже нуля. Будь на их месте серьёзный игрок, сегодня Барса сьела бы 5 банок. Нет у ДК ни игры ни результата, вот и вся история.
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0
-5
маклауд (Украина)
05.11.2020 в 09:56
Не завидуй, лузер!)))
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+2
-2
storm_ua (Николаев)
05.11.2020 в 10:00
чему завидовать, 1 очку в трёх матчах?ни игры, ни техники, ни мастерства, ни результата)))Эта Барса как сейчас, самая слабая за последние 20 лет..Условная Боруссия МГ, закатала бы в газон эту команду вместе с месси, на пять метров под землю. А Кумана бы установила вместо креста...Это самая слабая группа в плане грандов..Что Барса , что Юве не в оптимальной форме. и это шанс...Но колхозу какие шансы не давай, один фик просрут.
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
05.11.2020 в 07:38
Результата нет, зато хвалит себя всегда
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+2
-15
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
05.11.2020 в 08:25
Хуже когда есть результат но нет игры (как было при Михе) все мы помним чем это закончилось.
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+7
-1
pacino (Калуш)
05.11.2020 в 09:28
Мені особисто гра важливіша
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+4
-1
Golfik25 (Киев)
05.11.2020 в 10:07
Дрочи на Кастро и Михайличенко и долгих физруков.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
05.11.2020 в 07:28
Спасибо Мирча Васильевич! Команда ожила!
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+14
-2


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