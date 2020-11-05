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Лейпциг - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Смотреть видео обзор матча Лейпциг - Пари Сен-Жермен, 4 ноября 2020, Лига Чемпионов

Лейпциг - ПСЖ 2:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Лейпциг - ПСЖ в рамках третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Парижане шокировали хозяев голом от Ди Марии на 6-й минуте, почти сразу аргентинец мог удвоить преимущество, однако не реализовал пенальти. Перед перерывом Лейпциг сравнял, а в начале второго тайма Форсберг реализовал пенальти и, как оказалось, установил окончательный счет - 2:1. Добавим, что в активе ПСЖ после трех туров только три очка.

Лига чемпионов, третий тур. Лейпциг, “Ред Булл Арена“
“РБ Лейпциг” – “Пари Сен-Жермен” 2:1
Голы: Нкунку 42, Форсберг 57 (пен.) – Ди Мария 6
На 16-й минуте Ди Мария не реализовал пенальти (вратарь)

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В статье: РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж)
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