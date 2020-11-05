  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Руслан стал героем матча на Камп Ноу

Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет
Новина українською

18-летний голкипера "Динамо" Руслан Нещерет, который заменил больных коронавирусом Георгия Бущана и Дениса Бойко, поразил своей игрой в поединке против "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Вратарь получил высший балл в составе обеих команд, ведь совершил 12 сэйвов.

Как отмечают статистики, это третий показатель в истории Лиги Чемпионов. По данным WhoScored, столько сейвов в течение одного матча Лиги Чемпионов ни делали с 2013-го года.

Сам Нещерет, комментируя игру, заявил, что он чувствовал себя словно в сказке. Со всем комментарием вратаря можно ознакомиться по ссылке >>

Читайте такжеКрасивейший сейв Нещерета после штрафного от Месси - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...