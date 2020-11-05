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Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет
Руслан стал героем матча на Камп Ноу
18-летний голкипера "Динамо" Руслан Нещерет, который заменил больных коронавирусом Георгия Бущана и Дениса Бойко, поразил своей игрой в поединке против "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Вратарь получил высший балл в составе обеих команд, ведь совершил 12 сэйвов.
Как отмечают статистики, это третий показатель в истории Лиги Чемпионов. По данным WhoScored, столько сейвов в течение одного матча Лиги Чемпионов ни делали с 2013-го года.
Сам Нещерет, комментируя игру, заявил, что он чувствовал себя словно в сказке. Со всем комментарием вратаря можно ознакомиться по ссылке >>
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