Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет

18-летний голкипера "Динамо" Руслан Нещерет, который заменил больных коронавирусом Георгия Бущана и Дениса Бойко, поразил своей игрой в поединке против "Барселоны" в Лиге Чемпионов. Вратарь получил высший балл в составе обеих команд, ведь совершил 12 сэйвов.

Как отмечают статистики, это третий показатель в истории Лиги Чемпионов. По данным WhoScored, столько сейвов в течение одного матча Лиги Чемпионов ни делали с 2013-го года.

Сам Нещерет, комментируя игру, заявил, что он чувствовал себя словно в сказке. Со всем комментарием вратаря можно ознакомиться по ссылке >>