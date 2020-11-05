Ребров об 1:4 от Ювентуса: Мы этого не заслуживали

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал матч его команды против "Ювентуса" в третьем туре Лиги Чемпионов. Венгерский клуб уступил Старой Синьоре со счетом 1:4 (ВИДЕО >>).

"Это был тяжелый матч. Мне немного грустно по поводу результата, мы этого не заслуживали. Мы хорошо поработали, защита в первом тайме тоже была отличной. Но мы должны двигаться дальше, готовиться к следующему матчу.

Последние два гола меня разочаровали так же, как и в матчах "Барселоной". Когда игроки сталкиваются с противником такого уровня, возникают ошибки. Мы пытались сыграть в обе стороны, пытались за счет паса приближаться к воротам "Ювентуса".

Поединок очень сильно утомил моих игроков. Фради в Лиге Чемпионов играет на совершенно другом уровне, чем в венгерском чемпионате. Так было, когда я работал в киевском "Динамо". Украинский чемпионат тоже находится на совершенно другом уровне, чем ЛЧ, и игроки к нему тоже не привыкли. Наши полузащитники выполнили много работы - Сигер, Сомалия и Харатин очень много бегали, естественно устали за последние четверть часа, так было и против "Барселоны"".