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Ребров об 1:4 от Ювентуса: Мы этого не заслуживали

Лига Чемпионов
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Сергей Станиславович разочарован результатом

Ребров об 1:4 от Ювентуса: Мы этого не заслуживали
Новина українською

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал матч его команды против "Ювентуса" в третьем туре Лиги Чемпионов. Венгерский клуб уступил Старой Синьоре со счетом 1:4 (ВИДЕО >>).

"Это был тяжелый матч. Мне немного грустно по поводу результата, мы этого не заслуживали. Мы хорошо поработали, защита в первом тайме тоже была отличной. Но мы должны двигаться дальше, готовиться к следующему матчу.

Последние два гола меня разочаровали так же, как и в матчах "Барселоной". Когда игроки сталкиваются с противником такого уровня, возникают ошибки. Мы пытались сыграть в обе стороны, пытались за счет паса приближаться к воротам "Ювентуса".

Поединок очень сильно утомил моих игроков. Фради в Лиге Чемпионов играет на совершенно другом уровне, чем в венгерском чемпионате. Так было, когда я работал в киевском "Динамо". Украинский чемпионат тоже находится на совершенно другом уровне, чем ЛЧ, и игроки к нему тоже не привыкли. Наши полузащитники выполнили много работы - Сигер, Сомалия и Харатин очень много бегали, естественно устали за последние четверть часа, так было и против "Барселоны"".

Тренер "Ференцвароша" объяснил перестановки в обороне:

"Марсель Хейстер в прошлом матче сыграл 90 минут. Мы знали, насколько быстрым является Куадрадо, нашей целью было нейтрализовать его с помощью Ботки, который здорово сыграл против Петряка в поединке против "Фехервара". Мы должны помнить, насколько свежие наши игроки в этот напряженный период".

"Мои игроки сидели в раздевалке, как будто проиграли финал. Они были разочарованы тем, что не смогли предоставить максимум удовольствия нашим зрителями", - отметил главный тренер.

Добавим, что после трех сыгранных матчей у "Ференцвароша" один балл, заработанный в поединке с "Динамо". Однако команда Реброва уступает киевлянам по разнице забитых и пропущенных мячей.

Читайте такжеСергей Ребров: С Барселоной мы не доминировали, мы оборонялись и забивали
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В статье: Сергей Ребров Ференцварош (Будапешт)
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