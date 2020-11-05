Холанд продолжает голевую серию. Брюгге - Боруссия Д 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура Лиги Чемпионов, в котором дортмундская Боруссия расправилась с Брюгге. Счет открыл Торган Азар, а затем дубль оформи Эрлинг Холанд. Норвежец таким образом улучшил свой рекорд - количество голов с момента дебюта в Лиге Чемпионов. Сейчас в первых 11 матчах он забил уже 14 мячей! В нынешнем сезоне он забивал в каждом поединке ЛЧ.