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Холанд продолжает голевую серию. Брюгге - Боруссия Д 0:3. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
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Смотреть видео обзор матча Брюгге - Боруссия, 4 ноября 2020, Лига Чемпионов

Холанд продолжает голевую серию. Брюгге - Боруссия Д 0:3. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча третьего тура Лиги Чемпионов, в котором дортмундская Боруссия расправилась с Брюгге. Счет открыл Торган Азар, а затем дубль оформи Эрлинг Холанд. Норвежец таким образом улучшил свой рекорд - количество голов с момента дебюта в Лиге Чемпионов. Сейчас в первых 11 матчах он забил уже 14 мячей! В нынешнем сезоне он забивал в каждом поединке ЛЧ.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Брюгге Эрлинг Холанд
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