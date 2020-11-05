Пике согласился, что Динамо создало проблемы Барселоне

Центральный защитник "Барселоны" Херард Пике прокомментировал победу его команды над киевским "Динамо" в третьем туре Лиги Чемпионов. Именно Пике забил решающий гол, замкнув подачу от Фати на 65-й минуте.

"Это Лига чемпионов. Мы знаем, что здесь всегда будут соперники, которые смогут доставить проблемы. Эта победа добыта после нескольких неудачных матчей и очень важна для нас", указал Пике.

В свою очередь голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген рад возвращению на поле после длительного периода лечения от травмы:

"Я должен быть благодарен за то, что вокруг меня было так много замечательных людей, которые работали со мной на протяжении этих 11 недель. Поверьте, не всегда все складывалось хорошо. Здорово вернуться сюда, на "Камп Ноу", на это замечательное поле, хотя немного грустно, что мы играем при пустых трибунах, без участия наших болельщиков".

Добавим, что "Барселона" лидирует в группе G – каталонцы добыли три победы в трех матчах.