Пирло: Игроки Юве могли проявлять меньше эгоизма и решить исход поединка с Ференцварошем раньше

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" (1:4). Цитирует алленаторе "бьянконери" Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Мы довольны результатом, но могли сыграть лучше – допустили много ошибок, где-то расслабились. Я много беседую с игроками, но решения на поле принимают они. Футболисты могли проявлять меньше эгоизма , больше пасоваться и решить исход матча раньше".

"Ювентус" играет в два нападающих и два вингера. Когда все находятся в оптимальной форме, то мы решаем, кому с кем играть вместе. Сейчас никто не готов на 100%, поэтому кто-то остается на скамейке – это нормальная ситуация".