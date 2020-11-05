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Пирло: Игроки Юве могли проявлять меньше эгоизма и решить исход поединка с Ференцварошем раньше

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Андреа недоволен

Пирло: Игроки Юве могли проявлять меньше эгоизма и решить исход поединка с Ференцварошем раньше
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с венгерским "Ференцварошем" (1:4). Цитирует алленаторе "бьянконери" Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.

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"Мы довольны результатом, но могли сыграть лучше – допустили много ошибок, где-то расслабились. Я много беседую с игроками, но решения на поле принимают они. Футболисты могли проявлять меньше эгоизма, больше пасоваться и решить исход матча раньше".

"Ювентус" играет в два нападающих и два вингера. Когда все находятся в оптимальной форме, то мы решаем, кому с кем играть вместе. Сейчас никто не готов на 100%, поэтому кто-то остается на скамейке – это нормальная ситуация".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Football Italia

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