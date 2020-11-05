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Подвиг Севильи. ВИДЕО, как андалусцы вдесятером отыграли два мяча и выиграли у Краснодара

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Севилья - Краснодар, Лига Чемпионов, 4 ноября 2020

Подвиг Севильи. ВИДЕО, как андалусцы вдесятером отыграли два мяча и выиграли у Краснодара
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Краснодар, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Гости шокировали андалусцев двумя голами в начале игры. Ракитич перед перерывом один мяч отыграл, но свою команду подвел Хесус Навас, получивший красную карточку (с другой стороны - не дал забить Олссону). А во втором тайме дублем выстрелы Эн-Несири, что позволило Севильи отпраздновать победу 3:2. Андалусцы вместе с Челси имеют по семь очков, у Краснодара и Ренна по одному.

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур
Севилья - Краснодар 3:2
Голы: Ракитич 42, Эн-Несири 69, 72 - Сулейманов 17 Берг 21 пен.

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В статье: Иван Ракитич Севилья "Краснодар" Юссеф Эн-Несири
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Комментарии (1)
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Daddygo (Харьков)
05.11.2020 в 10:17
Нормально приземлили
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