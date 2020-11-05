Подвиг Севильи. ВИДЕО, как андалусцы вдесятером отыграли два мяча и выиграли у Краснодара

Вашему вниманию видео обзор матча Севилья - Краснодар, которые встречались в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов. Гости шокировали андалусцев двумя голами в начале игры. Ракитич перед перерывом один мяч отыграл, но свою команду подвел Хесус Навас, получивший красную карточку (с другой стороны - не дал забить Олссону). А во втором тайме дублем выстрелы Эн-Несири, что позволило Севильи отпраздновать победу 3:2. Андалусцы вместе с Челси имеют по семь очков, у Краснодара и Ренна по одному.

Лига Чемпионов. Группа Е. Третий тур

Севилья - Краснодар 3:2

Голы: Ракитич 42, Эн-Несири 69, 72 - Сулейманов 17 Берг 21 пен.