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Худжамов: Все думали, что в Барселоне будет избиение детей. Мы увидели, что можно играть
Проявил себя в этой игре голкипер киевлян Нещерет
Бывший голкипер "Динамо" Киев
- Как оптимист, я увидел то, на что надеялся. Игра оставляет надежду на то, что все будет хорошо в следующих матчах. Порадовало, что после пропущенного гола ребята не опустили руки. Все думали, что будет избиение детей. Мы увидели, что можно играть. У Барселоны были зоны за спинами, столько выходов один на один...
Видим, как себя проявил Нещерет. Абсолютно справился, хоть я и боялся перед игрой. Линия обороны трещала по швам, но он справился. Он вышел расслабленный, понимая, что это Барселона и его ошибки фатальными не станут. Главное, что после таких матчей его могут перехвалить. В этой ситуации мы видим перспективы и его талант, но своим вниманием мы можем сломать его. Не все футболисты выдерживают, - прокомментировал Рустам Худжамов.
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