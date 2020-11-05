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Худжамов: Все думали, что в Барселоне будет избиение детей. Мы увидели, что можно играть

Лига Чемпионов
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Проявил себя в этой игре голкипер киевлян Нещерет

Худжамов: Все думали, что в Барселоне будет избиение детей. Мы увидели, что можно играть
Новина українською

Бывший голкипер "Динамо" Киев Рустам Худжамов в эфире канала "Футбол 1" прокомментировал матч Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" (2:1).

- Как оптимист, я увидел то, на что надеялся. Игра оставляет надежду на то, что все будет хорошо в следующих матчах. Порадовало, что после пропущенного гола ребята не опустили руки. Все думали, что будет избиение детей. Мы увидели, что можно играть. У Барселоны были зоны за спинами, столько выходов один на один...

Видим, как себя проявил Нещерет. Абсолютно справился, хоть я и боялся перед игрой. Линия обороны трещала по швам, но он справился. Он вышел расслабленный, понимая, что это Барселона и его ошибки фатальными не станут. Главное, что после таких матчей его могут перехвалить. В этой ситуации мы видим перспективы и его талант, но своим вниманием мы можем сломать его. Не все футболисты выдерживают, - прокомментировал Рустам Худжамов.

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В статье: Рустам Худжамов Барселона Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Источник:
Футбол 1/2/3

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