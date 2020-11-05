Герой футбольного дня. Руслан Нещерет

Плохо, что "Динамо" не выиграло матч второго тура Лиги чемпионов в Будапеште. Тогда, когда шансы на победу были высоки, а цена результата весила очень много. Киевлянам было бы проще в дальнейшем с психологической точки зрения: в этой группе надо занять третье итоговое место, и тогда сезон Лиги чемпионов можно будет считать удачным.

Победа над "Фради" стоила бы больше, чем ничья с "Барсой". Одно очко, которое "Динамо" могло вчера добыть, по сути ничего не значило бы в плане турнирных перспектив киевлян. Отсутствие очков во вчерашнем матче никак не мешает восприятию выступления "Динамо" в первом круге группового этапа Лиги чемпионов. Мешает ему как раз что осечка в столице Венгрии.

А вчерашний матч – это сказка не только для игроков киевского "Динамо", но и для их болельщиков. Еще с "Ювентусом" "Динамо" показало, что может достойно держаться в борьбе с топ-клубами Европы, а вчера заставило поверить в то, что на наших глазах происходит процесс возрождения киевского коллектива. А центральной фигурой этой картины стал юный голкипер Руслан Нещерет.

Ситуация несколько схожа с той, в которой недавно оказалась сборная Украины. Андрей Пятов, Андрей Лунин и Юрий Панькив выпали из-за коронавируса, и ворота сборной пришлось защищать номинально третьему-четвертому голкиперу Георгию Бущану. Что он тогда вытворял в рамке в матчах с Германией и Испанией – перед глазами стоит до сих пор. Но Нещерет пошел еще дальше. Бущан стоял после холодного душа в виде семи пропущенных от Франции, а также после нескольких классных поединков, проведенных в клубе в начале сезона (вспоминаем хотя бы его феерию во втором тайме домашнего поединка с "Гентом"). Нещерет же начинал с чистого листа: сразу на "Камп Ноу", в борьбе с Месси, Гризманном, Фати и другими звездами, в условиях, когда в команду не верили даже самые преданные болельщики.

Да, он пропустил дважды. Да, его команда проиграла, но в данной ситуации эти нюансы весят значительно меньше, чем те оценки, которые за свою игру после матча получил Руслан Нещерет. Его похвалили старшие партнеры, его отметил тренер Мирча Луческу, о нем говорили даже соперники. Он войдет, вероятно, в команду недели Лиги чемпионов и останется в истории как вратарь с лучшим дебютом в турнире за последние шесть-семь сезонов. Это дороже, нежели несколько зачетных очков.

Если все же пытаться найти какой-то позитив в коронавирусном футболе, то вот он – перед нами. Болезнь отбирает возможности у одних, но предоставляет их другим. И очень приятно, когда этими возможностями пользуются так, как воспользовался вчера Руслан Нещерет.

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