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Левченко: Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов и отправить тренерам сборной
18-летний голкипер стучится в дверь сборной?
Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в Твиттере прокомментировал матч "Барселона" - "Динамо" и игру
"После этой игры Руслан Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов, выложить в ютуб и послать тренерскому штабу сборной", – написал Левченко.
Нещерет совершил 12 сейвов на "Камп Ноу", а матч завершился минимальным поражением киевлян 1:2.
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Комментарии (2)
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Исследователь
05.11.2020 в 13:11
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viajador (село Ригака)
05.11.2020 в 12:07
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