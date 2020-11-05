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Левченко: Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов и отправить тренерам сборной

Лига Чемпионов
(3 голосов)

18-летний голкипер стучится в дверь сборной?

Левченко: Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов и отправить тренерам сборной
Новина українською

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в Твиттере прокомментировал матч "Барселона" - "Динамо" и игру Руслана Нещерета в Лиге Чемпионов.

"После этой игры Руслан Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов, выложить в ютуб и послать тренерскому штабу сборной", – написал Левченко.

Нещерет совершил 12 сейвов на "Камп Ноу", а матч завершился минимальным поражением киевлян 1:2.

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В статье: Евгений Левченко Динамо (Киев) Руслан Нещерет
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Комментарии (2)
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Исследователь
05.11.2020 в 13:11
Кому там и что нужно отправить, эти нарезки крутят на всех каналах по всему миру.
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viajador (село Ригака)
05.11.2020 в 12:07
Хай Нещерет покаже стабільну гру хоча б в одному-двох чемпіонатах, а то під "перспективних" воротарів-динамівців треба буде нову збірну відкривати. Зіграв матч і вже бога з нього ліплять
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