Левченко: Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов и отправить тренерам сборной

Экс-хавбек сборной Украины Евгений Левченко в Твиттере прокомментировал матч "Барселона" - "Динамо" и игру Руслана Нещерета в Лиге Чемпионов.



"После этой игры Руслан Нещерет обязан составить нарезку своих сейвов, выложить в ютуб и послать тренерскому штабу сборной", – написал Левченко.



Нещерет совершил 12 сейвов на "Камп Ноу", а матч завершился минимальным поражением киевлян 1:2.