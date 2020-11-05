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Просто уничтожил взглядом: как Месси даже не попытался включиться в прессинг в матче с Динамо
Ситуация требовала давления!
Вчера, 4 ноября, киевское "Динамо" уступило каталонской "Барселоне" на "Камп Ноу" в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
В Сети завирусился фрагмент, на котором видно, как капитан "Барселоны" Лионель Месси пешком двигается в направлении своих ворот в тот момент, когда мимо него пробегает хавбек гостей Александр Андриевский. Казалось бы, ситуация требовала от аргентинца включиться в прессинг, но он даже не попытался оказать давление на соперника.
Ronaldo would never pic.twitter.com/xsyGJhgVTr— lew (@UtdLew) November 4, 2020
Вчера Лионель забил первый гол своей команды с пенальти уже на 5-й минуте встречи – сам Месси и заработал этот 11-метровый. Также отличились Жерар Пике и Виктор Цыганков.
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