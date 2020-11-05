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Просто уничтожил взглядом: как Месси даже не попытался включиться в прессинг в матче с Динамо

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Ситуация требовала давления!

Просто уничтожил взглядом: как Месси даже не попытался включиться в прессинг в матче с Динамо
Новина українською

Вчера, 4 ноября, киевское "Динамо" уступило каталонской "Барселоне" на "Камп Ноу" в рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

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В Сети завирусился фрагмент, на котором видно, как капитан "Барселоны" Лионель Месси пешком двигается в направлении своих ворот в тот момент, когда мимо него пробегает хавбек гостей Александр Андриевский. Казалось бы, ситуация требовала от аргентинца включиться в прессинг, но он даже не попытался оказать давление на соперника.

Вчера Лионель забил первый гол своей команды с пенальти уже на 5-й минуте встречи – сам Месси и заработал этот 11-метровый. Также отличились Жерар Пике и Виктор Цыганков.

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В статье: Лионель Месси Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (7)
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Инспектор ( )
05.11.2020 в 11:25
Да-с, фактически Барса играет постоянно 90 минут в меньшинстве
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+5
0
Dr. House (Подолье)
05.11.2020 в 11:44
Так Месси был постоянно на допинге - колол гормон роста, который ему легально разрешили, а сейчас он его уже не принимает, так как вырос уже))). А организм, привыкший к допингу, без него быстро дряхлеет , изнашивается быстрее и не может выдерживать физ. нагрузки. К тому же прекращение введение гормонов сказывается на психосоматике. Все заметили, какой в последнее время Месси стал раздражительный, постоянно недовольный, машет руками, кривляется, ногами топает? Это не только вследствие плачевных результатов Барсы в последнее время, но и от отхода от гормонов.
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+3
-3
Dr. House (Подолье)
05.11.2020 в 10:55
Лепрекон бродит по полю и ищет мешочек с золотом
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+4
-3
Golfik25 (Киев)
05.11.2020 в 10:57
Точнее, ищет штрафную, где можно упасть на пеналь.
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+4
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.11.2020 в 11:18
Да, про кр7 ты точно сказал.
0
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.11.2020 в 11:18
А кто такой лепрекон? кр7 ? Так про него здесь не говорят.
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0
-5
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.11.2020 в 11:28
У Аленя в бане остатки извилин совсем выпрямились. Гнома своего не узнаёт
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+5
0


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