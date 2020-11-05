Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Смена пенальтиста плюс чистовик Менди. Челси – Ренн 3:0. Обзор матча и видео голов
Очередной ноль для Эдуара
В рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" был сильнее "Ренна" (3:0). Уже в первом тайме Вернер реализовал два 11-метровых (теперь Тимо – главный пенальтист команды), также французы облегчили хозяевам задачу и остались вдесятером. Важно отметить, что голкипер лондонцев Эдуар Менди провел шестой подряд матч без пропущенных мячей во всех турнирах.
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда ЛЧ "Челси" – "Ренн".
Лондон. "Стэмфорд Бридж".
Голы: Вернер (10, 41, оба с пенальти), Абрахам (50)
Популярное сейчас
- Просто уничтожил взглядом: как Месси даже не попытался включиться в прессинг в матче с Динамо
- Ребров об 1:4 от Ювентуса: Мы этого не заслуживали
- Руслан Нещерет: Я будто попал в сказку
- Без 13 игроков основы и с юными вратарями. Динамо отправилось в Барселону
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Очаровательные футболистки Арсенала появились на тренировку в хэллоуинских костюмах. ФОТО