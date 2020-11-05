Смена пенальтиста плюс чистовик Менди. Челси – Ренн 3:0. Обзор матча и видео голов

В рамках матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Челси" был сильнее "Ренна" (3:0). Уже в первом тайме Вернер реализовал два 11-метровых (теперь Тимо – главный пенальтист команды), также французы облегчили хозяевам задачу и остались вдесятером. Важно отметить, что голкипер лондонцев Эдуар Менди провел шестой подряд матч без пропущенных мячей во всех турнирах.

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группового раунда ЛЧ "Челси" – "Ренн".

Лондон. "Стэмфорд Бридж".

"Челси" – "Ренн" 3:0

Голы: Вернер (10, 41, оба с пенальти), Абрахам (50)