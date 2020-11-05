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"Результаты последних двух матчей МЮ – это удар в живот". Сульшер – о поражениях Арсеналу и Истанбулу
Оле на связи
Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал свой комментарий после поражения от "Истанбула" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Ранее "красные дьяволы" проиграли лондонскому "Арсеналу" (0:1) в рамках АПЛ. Цитирует норвежца пресс-служба УЕФА.
"Результаты последних двух матчей – это удар в живот. Сосредоточить наши усилия на поединке с "Эвертоном" – это единственный способ дать ответ, так считаю я и, надеюсь, так считают мои футболисты. Я рад, что в субботу у нас будет новая игра".
"Нельзя просто так выйти и получить три балла в Лиге чемпионов – "МЮ" не показал выступление необходимого уровня. Мы не смогли додавить соперника после своего гола".
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