"Результаты последних двух матчей МЮ – это удар в живот". Сульшер – о поражениях Арсеналу и Истанбулу

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер дал свой комментарий после поражения от "Истанбула" (1:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов. Ранее "красные дьяволы" проиграли лондонскому "Арсеналу" (0:1) в рамках АПЛ. Цитирует норвежца пресс-служба УЕФА.

"Результаты последних двух матчей – это удар в живот. Сосредоточить наши усилия на поединке с "Эвертоном" – это единственный способ дать ответ, так считаю я и, надеюсь, так считают мои футболисты. Я рад, что в субботу у нас будет новая игра".