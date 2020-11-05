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Яковенко: Вышли молодые ребята против звезд вроде Месси. Были нервы, но потом успокоились

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Динамо показало, что они на правильном пути

Яковенко: Вышли молодые ребята против звезд вроде Месси. Были нервы, но потом успокоились
Новина українською

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Яковенко рассказал о матче Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Динамо".

- "Динамо" показало, что они на правильном пути. Несмотря на нервное начало, они поняли, что могут играть против такого грозного соперника. Достойно провели матч, имели возможность свести его к ничьей или даже выиграть.

У "Барселоны" было много моментов, но это нормально. Они всегда их создают с любым соперником. Ведь "Динамо" тоже удавалось создавать моменты, но подвела реализация. Вышли такие молодые ребята против звезд вроде Месси. Были нервы, но потом успокоились.

Результат мог быть другим. Сегодня тер Штеген здорово отыграл. В прошлой игре с "Алавесом" Нету допустил роковую ошибку, из-за которой и была ничья. Сейчас тер Штеген показал, что он основной вратарь, вселив уверенность в своих футболистов.

Нещерет тоже словил кураж и на нем играл до конца. Были удачные сэйвы и он почувствовал уверенность. Это очень важно для вратаря. С первых минут были моменты, с которыми он хорошо справился и дальше начал играть раскованнее, - сказал Александр Яковенко в эфире канала "Футбол 1".

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В статье: Александр Яковенко Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
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