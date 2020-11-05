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Грозный: Доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Команда Луческу заслужила комплименты?

Грозный: Доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата
Новина українською

Бывший тренер "Говерлы" и "Арсенала" Вячеслав Грозный поделился своими впечатлениями от матча Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" (2:1).

- Я обратил особое внимание на то, как киевляне вышли из стрессовой ситуации и выдержали все трудности до финального свистка. Такие матчи добавляют команде психологической уверенности. В контроле мяча "Динамо" соревноваться с "Барселоной" не стало. А зачем?

По количеству созданных голевых моментов "бело-синие" не уступили каталонцам, только - в реализации... Но у меня сомнений не было - "Динамо" как минимум один гол забьет.

Я доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата, но и так "Динамо" сыграло очень достойно. И, несмотря на отсутствие набранных очков на "Камп Ноу", - это позитивно для киевского "Динамо".

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В статье: Вячеслав Грозный Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
Footboom

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.11.2020 в 12:12
Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата... И это говорит специалист. Пусть скажет спасибо что Барса просто зажралась, думали впол ноги с месси , который забыл как бегать. Тут даже видео есть. Давай вообще расскажи нам, что Динамо выше классом или что то вроде
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