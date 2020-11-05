Грозный: Доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата

Бывший тренер "Говерлы" и "Арсенала" Вячеслав Грозный поделился своими впечатлениями от матча Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" (2:1) .

- Я обратил особое внимание на то, как киевляне вышли из стрессовой ситуации и выдержали все трудности до финального свистка. Такие матчи добавляют команде психологической уверенности. В контроле мяча "Динамо" соревноваться с "Барселоной" не стало. А зачем?

По количеству созданных голевых моментов "бело-синие" не уступили каталонцам, только - в реализации... Но у меня сомнений не было - "Динамо" как минимум один гол забьет.

Я доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата, но и так "Динамо" сыграло очень достойно. И, несмотря на отсутствие набранных очков на "Камп Ноу", - это позитивно для киевского "Динамо".