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Грозный: Доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата
Команда Луческу заслужила комплименты?
Бывший тренер "Говерлы" и "Арсенала" Вячеслав Грозный поделился своими впечатлениями от
- Я обратил особое внимание на то, как киевляне вышли из стрессовой ситуации и выдержали все трудности до финального свистка. Такие матчи добавляют команде психологической уверенности. В контроле мяча "Динамо" соревноваться с "Барселоной" не стало. А зачем?
По количеству созданных голевых моментов "бело-синие" не уступили каталонцам, только - в реализации... Но у меня сомнений не было - "Динамо" как минимум один гол забьет.
Я доволен игрой киевлян. Конечно, хотелось бы еще и позитивного результата, но и так "Динамо" сыграло очень достойно. И, несмотря на отсутствие набранных очков на "Камп Ноу", - это позитивно для киевского "Динамо".
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