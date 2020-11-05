Александр Призетко: Динамо своей игрой заставило Барселону выглядеть неуверенно

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Александр Призетко прокомментировал игру киевлян в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

- Несмотря на поражение "Динамо" заслуживает добрых слов.

- Да, однозначно! Хотя я перед матчем говорил, что чуда в этот день не будет, но могло случиться. "Динамо" понравилось свое игрой. Не тушевались, надо было выбежать в атаку, выбегали, нужно было придержать мяч, делали это умело, никто его никуда просто так не бил. Сыграли достойно, даже могли претендовать на поощрительный бал в виде ничьи. Хотя начало матча немного испугало. "Барселона" забила быстрый гол, сражу же, создала еще два голевых момента, и казалось, что испанцев не удержать. Правда, потом динамовцы вышли из ступора, успокоились, начали играть уверенно и смело. Могли сравнять счет, у Буяльского был отличный шанс, но вратарь выручил. Считаю, что Нещерет и Тер Штеген - лучшие игроки матча в своих командах. "Динамо" после 10-й минуты грамотно перестроилось в защите, и хорошо переходило из обороны в атаку, создавая некомфортные условия для испанцев. По игре динамовцев не в чем упрекнуть. Да, проиграли, что обидно и досадно, но то, что они бодались, держали до последней минуты интригу и в напряжении саму "Барселону", это заслуживает самых лестных слов. Честно сказать, до игры не думал, что такое может случиться. "Динамо" выдало хорошую и качественную игру. Молодцы!

- Вы отметили нашего вратаря. Кто еще заслуживает вашего внимания?

- Ситуация с травмами и пандемией идет кому-то в плюс. Мы узнали, что у нас есть отличный вратарь, считающийся третьим в команде. Сколько он совершил сейвов, был надежен и самое главное спокойным, передавая это всей команде. Также понравился Родригес. Особенно в первом тайме, когда было тяжело, и киевляне играли в позиционной обороне, он брал игру на себя, разгонял скоростные атаки, используя пространство.

- Нужно отдать должное "Динамо", но удивила "Барселона", которая катала мяч возле штрафной и атаковала почти стоя. Да и в защите показали проблемы.

- Поэтому у них существуют проблемы в чемпионате Испании. Даже трудно представить, как они с такой игрой обыграли "Ювентус". Видно, что "Барселона" это сейчас не та команда, которую мы привыкли видеть. Если динамовцы в сегодняшнем состоянии доставили им много проблем, значит им есть над чем подумать. Да и Месси не тот, которого раньше с мячом на скорости никто не мог остановить, который создавал моменты как орешки. Убери его с поля, и от "Барселоны" останется только одно название. Играли без агрессии, без прессинга и вальяжно, мы называем это академическим футболом. Одно дело, когда команда ведет 3:0, уверенна в своих силах и позволяет у своих ворот создавать голевые моменты, а когда при 1:0 такое твориться в защите, значит, у них не было уверенности. Сейчас на фоне кризисных проблем многие бывшие гранды опускаются ниже своего уровня. Кроме "Барселоны" это наблюдается и с "Реалом", и другими клубами. Но повторюсь: "Динамо" своей игрой заставило испанцев выглядеть неуверенными и нерешительными.