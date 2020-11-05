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Лэмпард – о победе над Ренном, смене пенальтиста в Челси и состоянии Кая Хавертца
Фрэнк на связи
Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард поговорил с журналистами после победы над "Ренном" в рамках 3-го тура ЛЧ. Цитирует англичанина пресс-служба "синих".
"Сегодня я получил удовольствие от игры. Мы четко видим результаты работы и направление, в котором мы движемся. Мы отлично начали второй тайм, смогли успешно продвигать мяч после того, соперник перестроился".
"Пенальти? Это было непростое решение, ведь Жоржиньо был крайне успешен с точки. Тем не менее, он допустил два промаха в последних играх, а Тимо уверенно реализовал свои возможности. Я побеседовал на эту тему с Жоржиньо, он ответил мне как настоящий профессионал. Ему не важно, кто исполняет пенальти, лишь бы это приносило пользу команде".
"Хавертц проходил тестирование в рамках процедуры УЕФА в понедельник, и вчера после повторной проверки был получен положительный результат. К счастью, тесты остальных игроков оказались отрицательными. Сейчас Кай находится дома на изоляции и очень переживает из-за того, что не может играть. У него были незначительные симптомы, которые несколько усугубились вчера, однако в целом он чувствует себя хорошо".
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