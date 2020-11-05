Лэмпард – о победе над Ренном, смене пенальтиста в Челси и состоянии Кая Хавертца

Менеджер "Челси" Фрэнк Лэмпард поговорил с журналистами после победы над "Ренном" в рамках 3-го тура ЛЧ. Цитирует англичанина пресс-служба "синих".

"Сегодня я получил удовольствие от игры. Мы четко видим результаты работы и направление, в котором мы движемся. Мы отлично начали второй тайм, смогли успешно продвигать мяч после того, соперник перестроился".

"Пенальти? Это было непростое решение, ведь Жоржиньо был крайне успешен с точки. Тем не менее, он допустил два промаха в последних играх, а Тимо уверенно реализовал свои возможности. Я побеседовал на эту тему с Жоржиньо, он ответил мне как настоящий профессионал. Ему не важно, кто исполняет пенальти, лишь бы это приносило пользу команде".