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Юбилей Цыганкова - 10-й гол в еврокубках и 65-й в клубной карьере

Лига Чемпионов
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Хавбек достойно сыграл против испанского гранда

Юбилей Цыганкова - 10-й гол в еврокубках и 65-й в клубной карьере
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В матче Лиги Чемпионов на "Камп Ноу" киевское "Динамо" проиграло "Барселоне" (1:2), но оставило от своей игрі не самое плохое впечатление.

Гол за "бело-синих" забил Виктор Цыганков, для него это десятый точный удар в рамках еврокубков. Также вингер забил свой 65-й гол на клубном уровне.

Отметим, что Цыганков приблизился к первой десятке лучших бомбардиров "Динамо" в еврокубках, опередив на один гол Валентина Белькевича, Исмаэля Бангура и Жуниора Мораеса.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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