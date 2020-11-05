Лига Чемпионов
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Юбилей Цыганкова - 10-й гол в еврокубках и 65-й в клубной карьере
Хавбек достойно сыграл против испанского гранда
В матче Лиги Чемпионов на "Камп Ноу" киевское "Динамо" проиграло "Барселоне" (1:2), но оставило от своей игрі не самое плохое впечатление.
Гол за "бело-синих" забил
Отметим, что Цыганков приблизился к первой десятке лучших бомбардиров "Динамо" в еврокубках, опередив на один гол Валентина Белькевича, Исмаэля Бангура и Жуниора Мораеса.
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