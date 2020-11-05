Юбилей Цыганкова - 10-й гол в еврокубках и 65-й в клубной карьере

В матче Лиги Чемпионов на "Камп Ноу" киевское "Динамо" проиграло "Барселоне" (1:2), но оставило от своей игрі не самое плохое впечатление.

Гол за "бело-синих" забил Виктор Цыганков , для него это десятый точный удар в рамках еврокубков. Также вингер забил свой 65-й гол на клубном уровне.

Отметим, что Цыганков приблизился к первой десятке лучших бомбардиров "Динамо" в еврокубках, опередив на один гол Валентина Белькевича, Исмаэля Бангура и Жуниора Мораеса.