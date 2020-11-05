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СМИ: Мирча Луческу может получить дисквалификацию на один матч Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
(3 голосов)

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СМИ: Мирча Луческу может получить дисквалификацию на один матч Лиги Чемпионов
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу позволил себе не разрешенные УЕФА оценки на послематчевой пресс-конференции в Барселоне, считает Sport.es.

Румынский специалист, отвечая на вопрос о VAR, сказал следующее: "Я абсолютный противник этой технологии. Футбол — это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате сидит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии".

УЕФА обычно очень жестко относится к критике судейства и самого союза. Если чиновники УЕФА посчитают, что в высказываниях Луческу это имело место, то по регламенту он может пропустить один матч турнира.

Пока о том, что против тренера "Динамо" заведено какое-либо дисциплинарное дело, на сайте УЕФА не сообщалось.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Dynamo.kiev.ua

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Комментарии (8)
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Запорізьке Торпедо (zp)
05.11.2020 в 16:56
Цыган вообще очень ценит свое мнение по любому поводу и - хлебом не корми - обожает его высказывать. Абсолютно не парясь о последствиях
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0
0
Lion Killer (Львів)
05.11.2020 в 16:45
Вар забирає емоції в футболі
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0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
05.11.2020 в 16:23
VAR хорошее дело, только в ЛаЛиге не работает как надо.
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+3
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
05.11.2020 в 16:58
кто про шо, а вшивый о бане)
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0
0
чалагач (Киев)
05.11.2020 в 16:11
месси рисует пеналь и его дают... -чистый пеналь в ворота барсы и....арбитр быстренько показывает что динамовцам нужно перебить штрафной и потому там пенальти не будет... Динамо забивает и ...вар ищут причину отменить чистейий гол ,но так и не нашли... -второй гол в ворота Барселоны и без варне засчитал...
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-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.11.2020 в 16:44
Предложи свой юмор Петросяну. Может он оценит.
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0
0
MIG-40 (Одесса)
05.11.2020 в 15:59
Мирча не критиковал VAR, а просто высказал свое мнение. Свобода слова!)
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+2
-2
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ПетроФ (Луцьк)
05.11.2020 в 15:34
був би ВАР раніше, то циган не дорохувся як мінімум 2 чемпіонства.
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+1
-3


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