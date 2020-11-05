Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Мирча Луческу может получить дисквалификацию на один матч Лиги Чемпионов
Договорился...
Главный тренер киевского "Динамо"
Румынский специалист, отвечая на вопрос о VAR, сказал следующее: "Я абсолютный противник этой технологии. Футбол — это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате сидит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии".
УЕФА обычно очень жестко относится к критике судейства и самого союза. Если чиновники УЕФА посчитают, что в высказываниях Луческу это имело место, то по регламенту он может пропустить один матч турнира.
Пока о том, что против тренера "Динамо" заведено какое-либо дисциплинарное дело, на сайте УЕФА не сообщалось.
Популярное сейчас
- Как Луческу у Месси футболку просил
- Герой футбольного дня. Руслан Нещерет
- Нещерет выдал лучший вратарский показатель в Лиге Чемпионов за последние семь лет
- Барселона - Динамо: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
- НЕДОмужики и обиженные жизнью тёлки. Девушка Валерия Бондаря жестко ответила критикам. ФОТО
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО