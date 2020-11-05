Каштру: Наша импотенция удивила нас всех

"Шахтер" в матче группового этапа Лиги чемпионов уступил "Боруссии" Менхенгладбах со счетом 0:6, что удивило наставника Луиша Каштру.

"Первый гол был решающим в матче. Мы не показали ни характер, ни каких-то спортивных стремлений. И абсолютно спокойно соперник добился своего результата. Это нас разочаровывает. Все происходит внезапно: та команда, которая обыграла "Реал", находилась на низком уровне в игре с "Боруссией".

"Наша импотенция удивила нас всех. "Боруссия" заслужила победу. Нам не хватило всего, а соперник был лучше в течение всего матча. Ротация? Мы были физически свежи, тут проблем нет. Играли именно те футболисты, которые выходили на "Реал" и "Интер".

"Правда, что мы потеряли 3 очка, но попробуем добыть их в следующем поединке", - сказал Каштру.