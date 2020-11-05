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Шабанов: С детства всегда мечтал играть с командами уровня Барселоны
Защитник киевлян дебютировал в Лиге чемпионов
Защитник "Динамо" Артем Шабанов поделился своими мыслями после
- Артем, это твой первый матч при Мирче Луческу - и сразу против "Барселоны" на "Камп Ноу". Какие испытываешь эмоции после игры?
- Эмоции довольно неоднозначны. Показали неплохую игру, могли получать очки, если бы больше повезло, но в целом эмоции положительные. С детства всегда мечтал играть с командами такого уровня. Очень счастлив, что удалось сыграть с такой командой, как "Барселона". Это была мечта детства.
- Ты вышел на не совсем привычной для себя позиции, слева в защите. Насколько комфортно было играть на этой позиции?
- Слева не совсем комфортно было, тем более в последнее время отсутствует игровая практика. В принципе, позиция для меня не нова, но играть было не совсем удобно. Однако со временем ребята помогали, подсказывали, было все хорошо.
- Что сказал тренер после первого тайма? После перерыва ты стал активнее подключаться к атакам и отдал фактически голевую передачу.
- Тренер сказал, чтобы мы не боялись играть в футбол, действовать больше через пас. Дал понять, что можно контролировать игру, соперник дает играть в футбол. Во втором тайме довольно неплохо выбегали в контратаки и имели хорошие шансы забить больше одного гола.
- Разочарована ли команда конечным результатом? Во втором тайме складывалось впечатление, что нам по силам отобрать очки на "Камп Ноу".
- Команда не сильно разочарована, потому что удалось показать хорошую игру. Однако, думаю, было бы лучше, если бы мы зацепились за очки, это было бы очень неплохо.
- В воскресенье очень важный матч против "Шахтера". Остались ли силы на эту игру после вчерашнего поединка?
- Думаю, что да. Мы привыкли играть в таком насыщенном графике. Сейчас приедем на базу, где будут восстановительные процедуры. Уверен, что мы успеем восстановиться к матчу с "Шахтером".
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