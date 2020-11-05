Тер Штеген: Во втором тайме Динамо заставило нас понервничать

Голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген прокомментировал победу над "Динамо" (2:1) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

"Для меня было очень важно выиграть эту игру. Я действительно хотел снова выйти на поле и делать то, что мне нравится больше всего.

У соперника было достаточно шансов, и мы должны продолжать улучшать свою игру, это нужно признать.

Мы хорошо начали игру, у нас было много хороших моментов. А вот во втором тайме игра была спокойной, но затем все изменилось. "Динамо" стало создавать моменты, и игра стала нервной. Соперник заставил нас понервничать.

Мои сейвы? Это неважно, главное, что мы выиграли матч. Я очень рад за команду, так как мы продолжаем возглавлять группу", - сказал тер Штеген.