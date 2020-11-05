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Три обидчика Шахтера. УЕФА назвал сборную недели ЛЧ
А на воротах Алиссон
УЕФА подводит итоги третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Вслед за WhoScored была названа команда лучших игроков.
Нашлось место для троих игроков "Боруссии", которые во вторник победили "Шахтер" - Плеа, Штиндль и Бенсебаини. Также интересно, что сразу шесть представителей направил в команду "Ливерпуль".
Liverpool & Gladbach stars dominate in an ultra-attacking #UCLfantasy Team of the Week! ????#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2020
За стартовые три тура "Шахтер" имеет в своем активе четыре очка, "Динамо", проигравшее вчера "Барселоне", одно.
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