Три обидчика Шахтера. УЕФА назвал сборную недели ЛЧ

УЕФА подводит итоги третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Вслед за WhoScored была названа команда лучших игроков.

Нашлось место для троих игроков "Боруссии", которые во вторник победили "Шахтер" - Плеа, Штиндль и Бенсебаини. Также интересно, что сразу шесть представителей направил в команду "Ливерпуль".

Liverpool & Gladbach stars dominate in an ultra-attacking #UCLfantasy Team of the Week! ????#UCL | @PlayStationEU