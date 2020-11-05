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Три обидчика Шахтера. УЕФА назвал сборную недели ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

А на воротах Алиссон

Три обидчика Шахтера. УЕФА назвал сборную недели ЛЧ
UA-Футбол
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УЕФА подводит итоги третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов. Вслед за WhoScored была названа команда лучших игроков.

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Нашлось место для троих игроков "Боруссии", которые во вторник победили "Шахтер" - Плеа, Штиндль и Бенсебаини. Также интересно, что сразу шесть представителей направил в команду "Ливерпуль".

За стартовые три тура "Шахтер" имеет в своем активе четыре очка, "Динамо", проигравшее вчера "Барселоне", одно.

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В статье: Алассан Плеа
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Комментарии (2)
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1_Rui_3 (Винница)
05.11.2020 в 18:28
Вернеру за что? 2 пенальти просто забил. Можна было того же Морату туда всунуть
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trust in LFC1892 (Киев)
05.11.2020 в 18:50
Читайте чуть внимательнее. Это фэнтези... По той же причине в воротах Али, а не Нещерет
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