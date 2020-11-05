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Маркевич: Когда-то Барселона получала от Динамо четыре мяча, а сейчас минимально проиграли и счастливы
Та то таке
Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал
– "Динамо" неплохо сыграло. Особенно вратарь Руслан Нещерет. Оставили положительные впечатления действия киевлян в этом матче. И все же, "Барселона" уже не та. Каталонцы и в Испании не могут выиграть у команд ниже классом.
- Ожидали, что будет сложнее динамовцам?
– Такие опасения были, потому что много игроков основы вынуждены пропускать матч и тренеру пришлось существенно менять состав, но команда удачно провела этот поединок. Голкипер сыграл без ошибок. Защита тоже хорошо сыграла. Ребята сыграли на максимуме. Для них это хороший опыт.
- "Барселона" недооценила "Динамо"?
– На игроков "Динамо" не было никакого давления. Они понимали, если проиграют, то особых претензий не будет.
Боюсь другого – много нам не забили, и это уже хорошо. Не проиграли с разгромным счетом – и все счастливы. Это меня тревожит.
Когда-то "Барселона" получала от "Динамо" четыре мяча, а здесь минимально проиграли и счастливы.
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