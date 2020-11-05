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Маркевич: Когда-то Барселона получала от Динамо четыре мяча, а сейчас минимально проиграли и счастливы

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Та то таке

Маркевич: Когда-то Барселона получала от Динамо четыре мяча, а сейчас минимально проиграли и счастливы
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" в матче 2-го тура ЛЧ от "Барселоны" (1:2).

– "Динамо" неплохо сыграло. Особенно вратарь Руслан Нещерет. Оставили положительные впечатления действия киевлян в этом матче. И все же, "Барселона" уже не та. Каталонцы и в Испании не могут выиграть у команд ниже классом.

- Ожидали, что будет сложнее динамовцам?

– Такие опасения были, потому что много игроков основы вынуждены пропускать матч и тренеру пришлось существенно менять состав, но команда удачно провела этот поединок. Голкипер сыграл без ошибок. Защита тоже хорошо сыграла. Ребята сыграли на максимуме. Для них это хороший опыт.

- "Барселона" недооценила "Динамо"?

– На игроков "Динамо" не было никакого давления. Они понимали, если проиграют, то особых претензий не будет.

Боюсь другого – много нам не забили, и это уже хорошо. Не проиграли с разгромным счетом – и все счастливы. Это меня тревожит.

Когда-то "Барселона" получала от "Динамо" четыре мяча, а здесь минимально проиграли и счастливы.

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В статье: Мирон Маркевич Барселона Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (11)
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krakow (Херсон)
05.11.2020 в 19:45
Согласен. На работе с утра, все были в восторге от результата. Вот она планка, нынешнего "Динамо". Эйфория, от минимального поражения. Цыганков,вообще понес совковую ахинею,про "проиграли с честью". Уже круче,чем "достойно".
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0
-2
Зореслав (Киев)
05.11.2020 в 19:34
Ну Шевченко такой Барсе и вчера сделал бы хетрик как в 1997
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+1
0
Lemberg (Lviv)
05.11.2020 в 19:29
Sic transit gloria mundi. :-(
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
05.11.2020 в 19:25
жить прошлым - то таке.
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0
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
05.11.2020 в 19:24
все було. колись ДК програло 1:4, але було розуміння що на той момент динамівці були слабші. як і зараз. І до речі, Куман тоді забив переможний гол.(((
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+1
0
LEVgcUqs (Чернігів)
05.11.2020 в 19:00
Ну це ж треба , чи ні в кого більше про щось спитати, як у цього пенсіонера, який народні бабки гребе.
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+5
0
Просто Квашин (Харьков)
05.11.2020 в 19:06
Какие там бабки....У него нищенская з/п.... Всего каких то 750 тысяч гривен в месяц....
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+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 19:40
Мабуть голодує
0
0
bokassalowara (Город)
05.11.2020 в 18:55
когда то и бакс был по 5)) а еще когда то 26 коп))
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+4
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.11.2020 в 19:24
были по 5, но маленькие; сейчас по 28, но большие (типа раки у Карцева)
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0
0
avatar
Your Friend (Львів)
05.11.2020 в 18:41
Колись Маркевич тренував клуби, а зараз займається невідомо чим і щасливий.
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+9
0


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