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Эксперт: Супряга должен понимать, что доверие Луческу не безгранично

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Владислав в последних матчах не впечатляет

Эксперт: Супряга должен понимать, что доверие Луческу не безгранично
Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился своими впечатлениями о поединке третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов "Барселона" - "Динамо" (2:1).

"Динамовцы приятно удивили. Перед матчем большинство экспертов утверждали, что киевлянам ничего не светит, что они окажутся в роли мальчиков для битья. Однако, наша команда, выступавшая в ослабленном составе, не только сумела дать бой грозному сопернику, но вполне могла не проиграть. Я не исключаю вариант, что "быстрый" гол успокоил испанцев и они сбросили обороты, посчитав, что возьмут верх особо не напрягаясь.

Киевляне хотя и пропустили, однако постепенно пришли в себя и доказали, что тоже умеют молниеносно переходить от обороны в наступление, что даже в противостоянии с испанским грандом могут эффектно комбинировать. Убежден, что динамовцы заслуживали положительного результата, но подвела реализация.

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Теперь о Владиславе Супряге. Думаю, что шумиха, поднятая в СМИ об интересе к нему именитых зарубежных клубов, немного вскружила парню голову и он снизил к себе требовательность. Впрочем, я могу и ошибаться, однако, на мой взгляд, Супряга пока не оправдывает надежд главного тренера Мирчи Луческу. Выход один: необходимо еще усерднее тренироваться, анализировать, не жалеть себя и стремиться действовать нестандартно. Иначе в Лиге чемпионов не забить. И помнить, что кредит доверия к нему Мирчи Луческу не безграничен", - сказал Паляница.

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В статье: Барселона Динамо (Киев) Александр Паляница Владислав Супряга
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Комментарии (4)
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dp_dp (Ukraine)
05.11.2020 в 19:48
Это говорится с таким апломбом, как будто за Супрягой в обойме ДК сидит по меньшей мере Гризманн. Ну ок, будет не Супряга, будет Русин-еще та мощная единица.
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+1
0
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Микко82 (Херсон)
05.11.2020 в 19:42
Суркіс міг продати раніше Супрягу, а тепер ніхто його і по демпінговій ціні не візьме. Та й кому він буде потрібен?
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+2
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 19:34
Скільки ще цей Супруга повинен запороти матчів 10? 20? 50?
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+2
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
05.11.2020 в 19:31
особо ценное мнение этого эксперта. Провел АЖ целых 2 матча за сборную.
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0
-1


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