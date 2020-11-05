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Эксперт: Супряга должен понимать, что доверие Луческу не безгранично
Владислав в последних матчах не впечатляет
Экс-нападающий сборной Украины Александр Паляница поделился своими впечатлениями о поединке третьего раунда группового турнира Лиги чемпионов
"Динамовцы приятно удивили. Перед матчем большинство экспертов утверждали, что киевлянам ничего не светит, что они окажутся в роли мальчиков для битья. Однако, наша команда, выступавшая в ослабленном составе, не только сумела дать бой грозному сопернику, но вполне могла не проиграть. Я не исключаю вариант, что "быстрый" гол успокоил испанцев и они сбросили обороты, посчитав, что возьмут верх особо не напрягаясь.
Киевляне хотя и пропустили, однако постепенно пришли в себя и доказали, что тоже умеют молниеносно переходить от обороны в наступление, что даже в противостоянии с испанским грандом могут эффектно комбинировать. Убежден, что динамовцы заслуживали положительного результата, но подвела реализация.
Теперь о Владиславе Супряге. Думаю, что шумиха, поднятая в СМИ об интересе к нему именитых зарубежных клубов, немного вскружила парню голову и он снизил к себе требовательность. Впрочем, я могу и ошибаться, однако, на мой взгляд, Супряга пока не оправдывает надежд главного тренера Мирчи Луческу. Выход один: необходимо еще усерднее тренироваться, анализировать, не жалеть себя и стремиться действовать нестандартно. Иначе в Лиге чемпионов не забить. И помнить, что кредит доверия к нему Мирчи Луческу не безграничен", - сказал Паляница.
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