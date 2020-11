Холанд, Плеа и новый форвард Ливерпуля. Названы претенденты на звание игрока недели ЛЧ

УЕФА продолжает подбивать итоги третьего тура группового этапа ЛЧ. Назван список из четырех футболистов, которые поборются за звание лучшего.

В список попали Алассан Плеа, Диогу Жота и Эрлинг Холанд, Юссеф Эн-Несери. Символично, что последние двое не попали в символическую сборную тура.

