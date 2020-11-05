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Холанд, Плеа и новый форвард Ливерпуля. Названы претенденты на звание игрока недели ЛЧ
Хороший список
УЕФА продолжает подбивать итоги третьего тура группового этапа ЛЧ. Назван список из четырех футболистов, которые поборются за звание лучшего.
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В список попали Алассан Плеа, Диогу Жота и Эрлинг Холанд, Юссеф Эн-Несери. Символично, что последние двое не попали в символическую сборную тура.
________ should win #UCL Player of the Week.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 4, 2020
⭐️ Alassane Pléa
⭐️ Diogo Jota
⭐️ Erling Haaland
⭐️ Youssef En-Nesyri#UCLPOTW | @FTBSantander
На прошлой неделе приз получил форвард "Манчестер Юнайтед".
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Комментарии (2)
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trust in LFC1892 (Киев)
05.11.2020 в 19:52
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 19:42
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