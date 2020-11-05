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Холанд, Плеа и новый форвард Ливерпуля. Названы претенденты на звание игрока недели ЛЧ

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хороший список

Холанд, Плеа и новый форвард Ливерпуля. Названы претенденты на звание игрока недели ЛЧ
UA-Футбол
Новина українською

УЕФА продолжает подбивать итоги третьего тура группового этапа ЛЧ. Назван список из четырех футболистов, которые поборются за звание лучшего.

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В список попали Алассан Плеа, Диогу Жота и Эрлинг Холанд, Юссеф Эн-Несери. Символично, что последние двое не попали в символическую сборную тура.

На прошлой неделе приз получил форвард "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Алассан Плеа Диогу Жота Эрлинг Холанд Юссеф Эн-Несери
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Комментарии (2)
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trust in LFC1892 (Киев)
05.11.2020 в 19:52
Жота заберет
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Віктор Бокасса (Betwmount)
05.11.2020 в 19:42
Однозначно той хто згвалтував кротів
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